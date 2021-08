CNTE reporta el 81.7% de las escuelas trabajan de manera virtual

En Chiapas las autoridades educativas reportan que de las 19 mil escuelas públicas, 10 mil habrían iniciado este lunes 30 de agosto clases presenciales, en la capital, la mayoría se encuentra con labores virtuales, por acuerdo con los padres de familia y personal docente.

La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), ratificó su compromiso de volver en el inicio de este ciclo escolar de manera virtual, por lo que considera riesgo para la salud de los educadores y de los educandos, la pandemia del Covid 19.

Uno de los dirigentes de la sección VII del SNTE, Javier Saavedra Carrasco, inauguró el ciclo escolar 2021-2022 de manera virtual, en circunstancias totalmente especial, virtual, a distancia para preservar la vida de niñas, niños, jóvenes y toda la la población mexicana y chiapaneca.





CNTE, ratificó su compromiso de volver en el inicio de este ciclo escolar de manera virtual. / Foto: Isaí López | El Heraldo de Chiapas





"Primero la vida, primero la salud, las clases presenciales no van, los maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, no somos irresponsables, no hay berrinche, hay una actuación responsable para preservar la vida de la humanidad".

Estamos en la ruta segura de no haber mandado sus hijos a las escuelas y demandamos el abasto de vacunas contra el Covid-19 y la vacunación para todos, para el magisterio que le aplicaron la CanSino, demandamos una segunda dosis, enfatizó Saavedra Carrasco.





Javier Saavedra Carrasco, inauguró el ciclo escolar 2021-2022 de manera virtual./ Foto: Isaí López | El Heraldo de Chiapas





Del universo y según estudio de la CNTE, el 81.7 por ciento de escuelas están virtuales por el riesgo de contagio ante la nueva variante Delta, hasta que existan garantías para el regreso seguro para los alumnos, alumnas y trabajadores y trabajadoras de la educación; la educación a distancia es alternativa y se da en un contexto con mucha comunicación entre alumnos y docentes entre alumnos y docentes.

Saavedra Carrasco abundó que no habrá confrontación por parte del magisterio, lo que si ocupa es la unidad con los padres de familia, eso es lo que nos ocupa, la coordinación con los padres y las madres de familia, la CNTE estará cumpliendo con sus labores con el alumnado.





Calendario escolar de la CNTE. / Foto: Óscar Gómez | El Heraldo de Chiapas





Una de las escuelas públicas en la capital que inicio clases presenciales es la Escuela Secundaria del Estado, de manera virtual se encuentra la Escuela Primaria Francisco González Bocanegra, el Jardín de Niñas y Niños Fray Víctor María Flores, el Jardín de Niños Leona Vicario, la Secundaria Técnica número 2, la Escuela Primaria del Estado Fray Matías de Córdova, entre otras.