Los cohetes, una tradición de las fiestas en Chiapas

En Chiapas todos los pueblos celebran una o más fiestas en el año, cada uno tiene un patrono o patrona religiosa de la festividad, uno de los elementos de la fiesta es la quema de cohetes, una manifestación de fiesta y de alegría, pero también se queman cohetes en bodas, en celebraciones de 15 años, en bautizos y primera comunión.

El quemar cohetes es común en las fiestas, ya que también tiene un alto grado de peligroso y puede resultar un accidente cuando no se sabe quemar, su almacenamiento también requiere de altas medidas de seguridad.

En los mercados públicos del centro de Tuxtla Gutiérrez no se exhibe, dicen que no está permitido su comercio, pero es la temporada de demanda y hay que correr riesgos, algunos locales del Mercado Público Los Ancianos, lo ofrecen, ya tienen clientes cautivos, no está visible al público.

El precio es de 160 y 150 pesos la docena, consultando con quienes tienen el producto, compartieron que se realiza en secreto el comercio, de manera discreta, tienen una diversidad de productos en sus locales que distrae al consumidor de los cohetes.





El quemar cohetes es común en las fiestas, ya que también tiene un alto grado de peligroso y puede resultar un accidente / Foto: Isaí López | El Heraldo de Chiapas





No permiten fotos, ni videos, ni entrevistas, comentan que la venta de cohetes tiene que ser así, un poco discreta, su venta en el año es como todos los productos, baja la demanda, apenas en diciembre por las festividades de navidad y año nuevo creen que pueden vender un poco más, pero con gran discreción, dicen.

Los cohetes no están visibles al público, dicen los locatarios que no está permitido su venta, su comercio es muy estricto, con mucha secrecía entre el que compra y vende, piden no tomar imágenes de la pirotecnia que si pueden vender como luces y chispitas.

En las fiestas generalmente hay una persona que se dedica a la quema de los cohetes, otros se encargan de traer en la mano los cohetes para quemarlos en el momento oportuno, aunque representa riesgos para quienes realizan está actividad, y para quienes desean aprender.





El precio es de 160 y 150 pesos la docena, consultando con quienes tienen el producto / Foto: Isaí López | El Heraldo de Chiapas





Los coheteros juegan un papel fundamental, antes, durante y después de las fiestas patronales y otras festividades, debido a que gracias a ellos es posible escuchar desde el cielo la explosión de cohetes que anuncian la celebración de alguna festividad.

En las calles de Tuxtla Gutiérrez se encuentra una diversidad de productos elaborados a base de pólvora, desde los económicos, de 10 pesos, a los más caros, dependiendo el gusto del cliente, incluso, menores de edad están en puestos ofreciendo estos estos productos.