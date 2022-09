Colectiveros denuncian cacería por parte de policías de tránsito

Hace unas semanas comenzaron las denuncias por parte de los ciudadanos en las que afirmaban que elementos de tránsito se encuentran incluso siguiendo a los conductores esperando que cometan una infracción para extorsionarlos. La situación sigue pero ahora en el lado oriente de la ciudad, a la altura de la Torre chiapas.

Conductores del transporte público afirman que las semanas han sido muy pesadas, pues sienten los pasos cercanos de los elementos de tránsito, en donde si no hubiera extorsión mencionan que su trabajo sería ejemplar, no obstante, comentan que las infracciones no han aumentado tanto por lo cual las situación les preocupa en demasía.

“Es lo que dicen (sobre la cacería) basta con mirar la página de la secretaría de transporte, las multas no suben, pero siempre hay un compañero detenido, con eso te das cuenta que están haciendo mal las cosas; porque solo buscan su propio beneficio” Leonardo Madrigal, chofer.









“Vamos tranquilos y vienen ellos más lentos, atrás de nosotros, esperando que hagamos algo malo o que pase algo extraño para detenernos, ya no solo nos cuidamos de los vehículos que se nos meten, sino también de las unidades que nos persiguen” Luis Mateo, chofer.

En la zona donde ha ocurrido esto (libramiento norte a la altura de la Torre chiapas) circulan colectivos como la ruta 91, 18, 95, 53, 51 que son conocidas por siempre ir con pasaje, por lo cual, son las presas favoritas en esta presunta cacería que se está llevando a cabo en Tuxtla Gutiérrez desde hace un par de semanas.





Conductores del transporte público afirman es principalmente en el área de la Torre Chiapas donde los elementos de tránsito realizan su cacería / Foto: Daniel Maza | El Heraldo de Chiapas





Por lo anterior, algunos ciudadanos afirman que los elementos de tránsito deberían ser más claro en cuanto a sus multas ya que en la página oficial de la secretaría solo reportan tres al día mientras que en la calle se ven múltiples elementos dialogando con los conductores de unidades de transporte colectivo y solamente siguiendo ellos ya que en el mismo lugar hay taxis estacionados de manera indebida y a ellos no le hacen nada.

“En este lugar los taxis se estacionan en dos columnas, más cuando salimos de trabajar; a las 2 y a las 4; pasa transito y no hacen nada pero, siempre están pendiente de los colectivos que pasan en este lugar, pues ahora son los que están en el ojo del huracán” Ricardo Mancilla, trabajador Torre Chiapas.

Cabe señalar que en estos 30 minutos que este medio estuvo presente en el lugar, pasaron 2 elementos de tránsito, una patrulla que incluso pasó tan lento que se pudo fotografiar y un elemento en moto que al darse cuenta de la grabación decidió moverse hacia el otro lado del carril.