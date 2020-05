Colocan cercos sanitarios en vía Coita-Las Choapas

Ocozocoautla.- Aunque la pandemia está en todo el país, la movilidad de las vías carreteras continúa bastante activa, por lo cual autoridades sanitarias y municipales han decidido poner un cerco sanitarios en las casetas de cobro de la vía que conecta a este municipio con Las Choapas.

A sabiendas de que esta arteria carretera es la principal conexión de Chiapas con los diversos estados como Veracruz y Tabasco, así como la conexión hacia la zona centro del país, es que han determinado colocar cercos de prevención sanitaria, a fin de prevenir y que el número de casos no se registren por importación.





Municipios Alcanza Chiapas los 654 casos y 53 defunciones por Covid-19





Personal de Protección Civil, de grupo Cerva, Policías Estatales y personal de la Secretaría de la Defensa Nacional así como funcionarios de salud acudieron a la caseta de cobro de Ocuilapa en donde hicieron revisión de temperatura de los viajantes, además de conocer de qué sitio visitan a la entidad y el motivo de su llegada.

Comentaron que no se ha cerrado el paso a ningún viajante de otro estado, pues la intención no es que Chiapas cierre su principal conexión carretera, sino que se prevengan de que el virus no llegue de otra entidad y se siga expandiendo en la entidad.

















Precisaron que por lo pronto estos cercos están en la caseta de cobro de Ocuilapa, pero se espera que los gobiernos de Tabasco y Veracruz también hagan lo propio con las casetas que le corresponden en esta vía.

Finalmente se dio a conocer que en este domingo no se detectaron riesgos en los viajantes, además de informar que se le ha estado dando indicaciones a los transportistas que circulan en dicho tramo carretero para que sigan las medidas de prevención a la salud.





/JO