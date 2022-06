Colonia Albania Baja con calles desechas, vecinos ya están hartos

Las calles de la colonia Albania Baja son una problemática para los vecinos que no pueden estacionar su carro fuera de su casa debido a que no se puede entrar con vehículo al sitio, aunque suene difícil de creer, está situación ya estaba desde antes que cayera la tormenta tropical Ágatha y ahora con el paso de la lluvia quedó peor; aunque han denunciado, aunque se han acercado aún no han sido escuchados por las autoridades.

Más de un lustro es lo que han tenido que sufrir los pobladores de la colonia Albania Baja ubicada en el lado oriente de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, anteriormente las administraciones del ayuntamiento de Tuxtla habían prometido arreglar una por una sus calles, sin embargo, hasta la fecha esto no se cumple e incluso ha ido de mal a peor pues con el reciente fenómeno climático llamado Ágatha, las calles se hundieron a un más dejando imposible el paso a los vehículos que tienen que ir buscando donde quedarse para poder llegar a su casa.





Lee más: Tras 40 años de espera, entregan escrituras públicas a 275 familias chiapanecas





Esta problemática surgió hace un par de días, por lo que las autoridades mencionaron que ya se está trabajando en la reconstrucción y que en los próximos días dialogarían con los vecinos para apurar las obras, sin embargo han pasado más de 72 horas de dicho comentario y hasta la fecha no se han llegado a parar ninguna de las autoridades de la capital.

“Si las calles son un problemas, las mentiras son otros, llevamos años esperando que vengan, que arreglen o que al menos pongan las máquinas para espera la construcción y aún así no se aparecen. Hace poco que hicieron un reportaje en la colonia comentaron que ya estaban en proceso y otra vez nos dieron atole con el dedo, no sé qué más necesitan, que se caiga una casa o algo así para que se den cuenta de la gravedad de la situación” Oscar Aguirre, vecino.





Como si de una alberca olímpica se tratará, las calles de la colonia Albania Baja van de mal en peor y es que desde antes de Ágatha, esta situación ya los tenia molestos / Foto: Daniel Maza | El Heraldo de Chiapas





La situación de las calles de igual forma hace que la delincuencia aumente, pues al no poder transitar patrullas ni motocicletas de las autoridades los amantes de lo ajeno eligen estas avenidas con las calles afectadas para hacer de las suyas y en cuestión de esta última semana ya se perpetró el primer asalto en donde la víctima no pudo hacer más que lamentarse pues debido a las condiciones del sitio ningún carro y ningún vecino pudo auxiliarla.