Luego de que habitantes de la colonia Las Brisas, ubicada al oriente de la capital chiapaneca, denunciaran que más de mil lotes se encuentran abandonados, el Heraldo de Chiapas acudió nuevamente a esta localidad para corroborar si ya recibieron atención por parte de las autoridades, sin embargo, confirmaron que siguen sin ser escuchados.

María Alicia Guillén Hernández, quien llegó desde el año de 1996 a la colonia y es madre de seis hijos, señaló que han luchado para que el asentamiento anteriormente citado cuente con los servicios básicos, pero todo a quedado en promesas.





“Tuvimos una reunión con las autoridades y no han cumplido, se firmó un acta donde nos dijeron que dos veces por semana entraría la policía y de eso no han cumplido nada, les hemos pedido pavimentación, alumbrado público, también que se alargue el servicio de agua potable y no nos han hecho caso y la verdad ya estamos cansados porque necesitamos la ayuda”.





Colonia del terror, habitantes de la colonia Las Brisas aterrados por la delincuencia



Guillén Hernádez señaló que los dueños de los terrenos no han limpiado y eso genera inseguridad para la población ya que las cifras de asaltos y robos a casa habitación durante el día han ido a la alza, y era una problemática que no ocurría con frecuencia, sin embargo ahora, no tienen oportunidades laborales a pesar de estar muy cerca de la capital chiapaneca.





Autoridades se olvidan y continúan sin atender las denuncia de la colonia Las Brisas / Foto: Jhonatan González | El Heraldo de Chiapas





“Estamos a solo 20 minutos de la ciudad, no puedo creer que el gobierno no nos voltee a ver, no vea que nos está invadiendo la inseguridad. De hecho aquí caminando derecho salimos a la nueva plaza y ni así nos hacen caso, ya hablamos, incluso hasta los ejidatarios están molestos y no hacen caso”.

Cabe destacar que la colonia data de 1994 y a decir de los pobladores, su desarrollo ha ido muy lento, por lo que exigen a las autoridades los ayuden a desmontar los terrenos baldíos.

Colonia del terror, habitantes de la colonia Las Brisas aterrados por la delincuencia / Foto: Jhonatan González | El Heraldo de Tuxtla