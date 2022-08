Colonia Shanka entre calles destruídas y servicios ineficientes

Vecinos de la colonia Shanka ubicada en el oriente de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez llevan más de dos décadas sufriendo las complicaciones con los servicios de agua y luz pues estos tardan en llegar o a veces se van por más de un día; aún con esto, ahora tienen que sufrir por el mal estado en el que se encuentra la calle desde la avenida 5 de febrero hasta al primero de mayo.

Generaciones han crecido en esta colonia con mucha historia y afirman que se mantienen los mismos problemas, a pesar de los reportes a pesar de las llamadas constantes, todo parece indicar que las empresas de los distintos servicios así como el ayuntamiento de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez han olvidado esta colonia que sigue con los distintos problemas.

Mientras tantos los vecinos de la colonia mencionan que a pesar de que ya se acostumbraron a este tipo de cosas, esperan que un futuro no muy lejano las autoridades los volteen a ver para solucionar sus problemas aunque sea el de la calle pues prácticamente el lugar ya está de adorno pues no se puede utilizar la calle para pasar en vehículos y solamente pasan caminando las personas.





En #TuxtlaGutiérrez la colonia Shanka es de las más olvidadas, llevan dos décadas sufriendo la ineficiencia de los servicios públicos y de calles en mal estado pic.twitter.com/b0OVkn7eZE — El Heraldo de Chiapas (@ElHeraldodeChis) August 12, 2022





“Nos hemos acostumbrado al problema, tenemos muchos años con esta situación, lo que si nos ha generado muchas molestias actualmente es la calle, los que tenemos carro tenemos que estacionarlo hasta el otro lado pues no se puede pasar aquí y lo dejamos descuidado” Alonso Enríquez, vecino.

Cabe señalar que esto también presenta un tipo de inseguridad, pues al no existir tráfico de vehículos en la zona, en las noches esto se vuelve peligroso, según comentan los lugareños ya que al no tener luz en el lugar es un sitio perfecto para que los amantes de lo ajeno puedan hacer sus fechorías por lo que a partir de que cae la noche las personas deciden no salir del sitio.

“Tenemos miedo, la calle no se encuentra en buenas condiciones por lo cual deciden en cortar la luz, a veces hay, a veces no, pero es un peligro estar en esta calle en la noche; de momento no se han presentado situaciones fuertes pero no queremos que tenga que pasar para que las autoridades hagan algo, mejor hacerlo ahorita que están a tiempo” Luz González, vecina, finalizó.