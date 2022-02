Colonias Real del Bosque y Bienestar Social implementan vigilancia

Las colonias Real del Bosque y Bienestar Social son algunas de los lugares que cuentan con programas vecinales para prevenir delitos; actualmente se manejan mediante un grupo de Whatsapp además de contar con un número personal para alertar cualquier hecho delictivo que suceda. Los colonos de Real del Bosque comentaron que en los últimos hechos los uniformados llegaron tarde por lo cual, han decidido ya no contar con sus servicios y son ellos los que se encargan de impartir “justicia”.

Los constantes asaltos y robos a casas habitación que aumentaron desde finales del año anterior, incentivó a que nuevamente los pobladores de las colonias regresaran a apoyarse entre ellos mismos, pues, cansados de que las autoridades lleguen demasiado tarde o que a veces hasta no lleguen hizo que los vecinos se unieran y nuevamente activaran sus grupos de Whatsapp y sus lonas antirrobos que se encuentran colgadas en distintas calles de la colonia.

Vecinos de la calle 21 de agosto de la bienestar social han montado su propia “pandilla” de vigilancia que cuenta con un total de 12 integrantes; ellos se encargan de regular la vigilancia de las calles mediante constantes patrullajes en vehículo, esto con la finalidad de mantener a los delincuentes fuera de la colonia y evitar los robos. Enrique Guevara, vecino de la localidad, afirmó que es mediante al grupo de Whatsapp que logran estar atentos, pues ya han logrado impedir que los amantes de lo ajeno se metan a las viviendas ya que cuando ven algo sospechoso salen rápidamente para evitar que el suceso ocurra.





Si es de tu interés: OPEZ-H anuncia comité de seguridad para barrios y colonias de SCLC





“Ya lo habíamos hecho, tenemos el grupo desde hace más de seis años pero no lo usábamos así; la otra vez encontramos a un sujeto vigilando un domicilio, alertamos y salimos; al vernos ahí el sujeto tuvo que irse, quizá si le anunciábamos primero a las autoridades no llegaban y el amante de lo ajeno hubiera hecho de las suyas, ya no tenemos que esperar a los oficiales, estamos para ayudarnos entre todos” comentó.

Esta no es la única colonia que existe con las mismas intención, pues en Real del bosque de igual forma han hecho un grupo vecinal y han salido efectivos ante la delincuencia; según comentan los vecinos, hace apenas unos días, un sujeto intentó sustraer un gas de un domicilio pero rápidamente al percatarse recibió una “tunda” por parte de los colonos quienes afirmaron de igual forma que ya no esperaran a los uniformados para actuar y que de ser necesario mejor avisaran a los paramédicos para recoger al infractor, comentaron algunos en formas de amenaza.

Ante esto, no es algo que acabe de suceder, muchas colonias lo han hecho desde mucho tiempo atrás por lo que las autoridades ya lo ven como “normalidad” a tal grado de crear programas que incentiven a los ciudadanos a practicarlo más seguido tales como “ojo ciudadano” “vecinos unidos” entre muchos más que se siguen creando cada que inicia una nueva administración de los ayuntamientos.