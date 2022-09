Desde hace 2 meses en la colonia Albania Baja construyen paso peatonal y no la terminan

Tuxtla Gutiérrez. Habitantes de la colonia Albania Baja que viven sobre la calzada al Sumidero denunciaron públicamente el abandono de una obra justo en el paso peatonal a la altura de la calle Mango de la mencionada colonia.

"Tiene más de dos meses que el personal presuntamente de municipio inició una construcción de un paso peatonal en la zona, desde ese tiempo vinieron y rompieron el concreto y pavimento de ambos carriles y es fecha que no lo terminan" dijo don Santiago Flores.

En el lugar se puede apreciar que existe una estructura de fierro y concreto que se presume que son las bases para la estructura metálica que servirá para para los peatones pasar por arriba del afluente vehicular.

Al rededor de la construcción, los transeúntes denunciaron que se hace un gran charco de agua producto de la lluvia, lo que hace que genere un foco de infección por los moscos y malos olores en horas con mucho calor.

Mire acá es un peligro, para empezar no hay señalización de la obra, las varillas están al aire libre, lo que puede hacer que alguien por accidente caiga y se lastime, ese montón de tierra no se ve de noche, y el zancudo no deja trabajar, ojalá pronto lo arreglen, detalló don José López, comerciante de Hotdogs.

Los inconformes pidieron la intervención inmediata de las autoridades competentes para terminar la obra, Así como delimitar la zona de riesgo para evitar algún percance fatal.