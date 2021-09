Colonos de Yeguiste denuncian calles en mal estado desde hace 14 años

Tuxtla Gutiérrez. Habitantes del fraccionamiento San José Yeguiste denunciaron el total abandono del ayuntamiento tuxtleco en la reparación de sus calles, que ya llevan más de 14 años sin atención.

" Nosotros tenemos más de 14 años pidiendo apoyo, no es posible que el gobierno no nos atienda, las calles están para llorar, en época de lluvia ni le cuento, hasta carros ha arrastrado, necesitamos una solución, un dren o algo, pero es urgente no queremos pérdidas de vidas " señaló Socorro" N", afectada.





Los denunciantes comentaron que en la entrada principal sobre el boulevard Tzimol y avenida Bonampak se creó un socavón de dos metros de diámetro y medio de profundidad.

Ahora ya tenemos hasta un hoyo o socavón, cada vez crece más, es un grave peligro como para los transeúntes y los vehículos, ya está a punto de colapsar una estructura, lo único que hizo personal de municipio es poner una cinta, la cual a las pocas horas lo llevó el aire, pedimos solución inmediata, dijo Magdalena "N".





Foto: Hugo Sánchez | El Heraldo de Chiapas





A pesar de haber enviado distintos oficios a las dependencias, hasta el momento únicamente han reparado baches, los cuales tardan más en repararlos que en lo que la lluvia los vuelve a destrozar, abundaron los colonos.

Ante los señalamientos los inconformen amenazaron con tapar la carretera a Chicoasén como medida de presión para resolver sus problemas.