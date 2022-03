Colonos denuncian bar presuntamente clandestino en Vista Hermosa

Una vez más, la mala ubicación de los lugares para ingerir bebidas alcohólicas molesta a los ciudadanos, en esta ocasión, se trata de un antro llamado “Sodoma Nigth Club” que se encuentra ubicado en la 10ma poniente con esquina 8va norte de la colonia vista hermosa.

El problema principal de los vecinos es que al ser una colonia familiar no debería haber ningún lugar que pueda reproducir música tan alta en la madrugada, además, que cada mañana se levantan con una nueva sorpresa dejada por los sujetos alcoholizados que se quedan a altas horas de la mañana.





Las molestias en contra del antro bar “Sodoma” continúan apareciendo, vecinos del lugar exhortaron sus molestias en contra del sitio y es que hasta la fecha se mantienen sorprendidos porque las autoridades no han actuado aún cuando han asistido hasta las oficinas de los uniformados y ya se han levantado tantos reportes, hasta ahora la respuesta de los uniformados no ha aparecido pero debido a la alta demanda de denuncias, seguramente en los próximos días salgan a pronunciarse.

“Es impresionante los permisos con los que cuentan, a metros de distancia ya hay casas, no pueden permitir tener un lugar con tanto ruido en una colonia así, además el ruido no solo es el problema, todos los días nos encontramos orín en las banquetas, vomito, sustancias no reconocidas y pleitos durante la madrugada; exhortamos a las autoridades a hacer algo de inmediato” comentaron los furiosos vecinos.





Los vecinos afirman estar cansados con el ruido que generan durante la madrugada y de los olores con los que se encuentran cada mañana / Foto: Daniel Maza | El Heraldo de Chiapas





Uno de los trabajadores del lugar afirmó que están en regla, por lo cual, cree que los ataques de los vecinos es únicamente orquestado por envidias, por lo cual, ellos se mantienen únicamente realizando su trabajo y tratando de darle el mejor espectáculo a los ciudadanos.

Por ahora, "Sodoma" se une a los lugares donde tienen bebidas alcohólicas y que se encuentran dentro de una colonia en Tuxtla Gutiérrez como el caso de algunas cantinas y uno que otro bar que de igual forma cierran a altas horas de la noche.

La denuncia se hizo popular y en un grupo de Facebook llamado “Denuncias Tuxtla” un colono con perfil falso fue quien subió la imagen y la denuncia, por lo que rápidamente en los comentarios hubo divisiones de quienes apoyaron la causa y de otros más que mejor preguntaron las promociones del lugar, por lo que de inmediato varios empezaron a replicar el mismo comentario.