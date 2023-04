¡Le mandan mensaje! Colonos arremeten contra edil de Tuxtla Gutiérrez

En la capital chiapaneca, una de las principales demandas de los ciudadanos ha sido que las autoridades cumplan con las necesidades básicas de la sociedad, como las reparaciones de las calles y los servicios de agua y electricidad.

Sin embargo, la falta de sensibilidad y efectividad por parte de las autoridades municipales ha llevado a los ciudadanos a buscar alternativas para ser escuchados y considerados en relación con estas necesidades, ya que el desinterés y la falta de atención se han vuelto cada vez más evidentes en los barrios de la ciudad.

También puedes leer: Se suspende la segunda fecha de la corrida de toros en San Cristóbal

Un claro ejemplo de esto es lo que está sucediendo en el barrio Shanká, donde los ciudadanos han estado solicitando la atención de las autoridades para reparar varias calles y avenidas durante meses sin recibir la respuesta requerida.





Ciudadanos de la colonia Shanká han estado solicitando la atención de las autoridades para reparar varias calles y avenidas durante meses sin recibir la respuesta requerida pic.twitter.com/xwEKdQA5qf — El Heraldo de Chiapas (@ElHeraldodeChis) April 24, 2023





En esta ocasión, han llamado la atención de una manera peculiar, colocando dos tangas sujetas a un cartón con el mensaje: "Sr. Presidente Municipal Carlos Morales, sabemos que le gustan las tangas, así que les ponemos estas para ver si se da cuenta de este bache". Esta situación ha generado atención porque la protesta se realizó en una de las principales calles del barrio.

La protesta se debe a la existencia de varios baches y grietas que afectan a los ciudadanos en la calle 1 de Mayo entre las avenidas 10 de Octubre y 15 de Noviembre, que han sido denunciados en varias ocasiones sin recibir atención.









Esta situación demuestra la falta de respuesta y atención de las autoridades municipales a las necesidades básicas de la sociedad, y cómo los ciudadanos se ven obligados a recurrir a medidas extremas para ser escuchados.

Albania Baja, de las colonias más olvidadas desde hace años

Este caso no es aislado, ya que varios barrios de Tuxtla Gutiérrez enfrentan deficiencias similares en el estado de sus calles. Los residentes de la colonia Albania Baja, en la parte noreste de la ciudad, han denunciado la falta de interés de las autoridades municipales en abordar el deterioro de sus calles, lo que representa riesgos para la seguridad y la salud de sus habitantes.

A pesar de haber solicitado atención en varias administraciones, no han recibido ninguna respuesta de las autoridades. Los residentes de Albania Baja afirman que el estado de las calles ha generado problemas de salud, como enfermedades gastrointestinales, en los niños debido al polvo y los charcos generados.









Cabe señalar que entre ellos, han realizado reparaciones de carreteras para que los vehículos puedan circular; "lo hacemos por nosotros mismos, hemos visto que están haciendo algunos trabajos desde el ayuntamiento, pero no nos importa; somos un barrio undo y principalmente surgió porque la gente se baja en la esquina y tiene que caminar porque los autos ya no caben, si el municipio ve esto como un mensaje, ojalá les sirva para ver que los ciudadanos están haciendo lo que ellos no hacen", dijo Gilberto Zepeda, un residente.

Además, señalan que la falta de patrullas policiales en estas áreas promueve la actividad delictiva, ya que los delincuentes aprovechan la falta de vigilancia en las calles deterioradas para cometer

¡Recibe las noticias a tu WhatsApp! Regístranos y manda la palabra ALTA ⬇️