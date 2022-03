Colonos se inconforman por cortes de agua en Tuxtla

Este 2022 ha sido complicada para la empresa que suministra el agua potable en Tuxtla Gutiérrez y es que hasta el momento van más de tres decenas de colonias que en algún momento de este nuevo ciclo han permanecido más de una semana sin suministro vital, en donde las poblaciones del lado poniente de la ciudad han sufrido con mayor constancia los cortes de agua. Los problemas que surgen tras esto es la compra de servicios externos como pipas que hacen que los ciudadanos gasten más de lo previsto, hasta el momento no se sabe cuándo volverán a la regularidad los servicios, pues son situaciones externas que hacen que aparezcan estos problemas de agua.

Desde el primer día del año 2022 existió un comunicado donde advirtieron a algunas colonias que comenzarían el ciclo con el pie izquierdo y es que la primera fuga de la tubería que ha tenido a los trabajadores locos se suscitó en año nuevo, por lo cual, las primeras 12 colonias del lado poniente resintieron lo que sería uno de los ciclos más complicados para el suministro de agua en Tuxtla. En esta ocasión, hubo pocos reclamos por parte de los afectados debido a ser día de festejos y al ser un día inhábil.

Pasaron los meses y también los problemas, febrero fue el mes donde existió más desesperación y más reclamo ya que fue el inicio del problema que sufrió la colonia La Shanka, que fue la primera en resentir 15 días sin el abastecimiento de agua, en algunas calles este problema se alargó hasta el mes completo, por ahora el problema se solucionó pero este acontecimiento afectó de manera económica pues durante ese mes, las personas tuvieron que romper sus cochinitos para comprar pipas no dejar de realizar sus actividades normales.

Antes de cerrar marzo ya se dio el aviso a otras 11 colonias más que sufrirán el desabastecimiento de agua / Foto: Daniel Maza | El Heraldo de Chiapas

“Comprábamos pipas por semana, tratamos de no gastar lo que no fuera necesario y al ver que no llegaba el servicio de agua y viendo los gastos que teníamos empezamos a emplear nuevos métodos; en vez de pagar 300 semanales para tener el tanque lleno, preferíamos comprar garrafones rellenables que cuestan 5 pesos y te dan 20 litros de agua; así estuvimos hasta que por fin se restableció” dijo una de las afectadas.

Febrero culminó con otras 15 colonias que sufrieron días secos; sin embargo; no significa que las anteriores lo resolvieron y es que semana tras semana se actualizaba la información y de las primeras 10 colonias solo 5 fueron restablecidas sin ningún problema, mientras que las demás continuaban con semanas y semanas; en total se elevó a 25 lugares de la ciudad que ya habían sufrido las consecuencias.

Antes de cerrar marzo ya se dio el aviso de otras 11 colonias más que han tenido que padecer esta situación, sin saber cuáles de las anteriores ya quedaron solucionadas y es que cuando actualizaban la información, habían reclamos por parte de ciudadanos de la misma colonia que decía que en su domicilio no llegó el agua; por lo cual, todo parece indicar que el servicio se restablecía para ciertas partes de la colonia pero no para todos.

Por ahora, el problema sigue existiendo y es que, al igual que muchas personas, el problema no viene directamente de la empresa, sino que existen cosas externas tales como las distintas construcciones que se están haciendo en la ciudad y ahí es cuando debido a una mala instalación terminan pagando todas las colonias por las fugas que se provocan que los deja sin agua, por días, semanas o incluso el mes completo.