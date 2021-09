Combate PRI diputación local del PVEM a favor de Aída Jiménez Sesma

El representante del Partido Revolucionario Institucional ante el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC), José Alberto Gordillo Flecha, dio cuenta de la impugnación presentada ante el Tribunal Electoral del Estado de Chiapas (TEECH) por la designación de la diputación por el principio de representación proporcional por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) a favor de Aída Guadalupe Jiménez Sesma.

El representante partidista ante el Órgano Público Local Electoral de Chiapas, añadió que Jiménez Sesma es actualmente diputada local por el principio de representación de su partido, postulada en las elecciones locales del 1 de julio del 2018, funciones que concluye el último día de este mes de septiembre y a la vez, fue nombrada miembro de la estructura de financiamiento del comité estatal y a la vez, consejera política estatal.





Por ello, Guadalupe Jiménez Sesma, no debe ser diputada local por el principio de representación proporcional por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), en la LXVIII Legislatura del Congreso del Estado que asumiría el cargo el 1 de octubre de este año.

Gordillo Flecha aclaró que la impugnación no es por un asunto intrapartidista, la actual diputada local nunca ha perdido vinculo con el Partido Revolucionario Institucional y no es posible cometer fraude a la Constitución Política del Estado de Chiapas, ni al Código de Elecciones y Participación Ciudadana, y vamos exigir que se respete la legalidad hasta las últimas consecuencias.

"No a la simulación, ni al fraude, hay un caudal probatorio para echar abajo esa diputación local por el principio de representación proporcional, vamos a hacer valer las jurisprudencias, la diputada local electa por el PRI en el 2018 es ahora inelegible ahora por el PVEM", reiteró.

El PRI pide al IEPC dar cuenta a la Fiscalía Electoral por el registro al margen de la legislación de la candidatura/ Foto: Isai López | El Heraldo de Chiapas

"Se va a demostrar en los tribunales que esa formula es inelegibles, el IEPC en el proceso de registro de candidaturas no revisó los requisitos de elegibilidad, en este que sí le afecta al PRI y estamos haciendo valer nuestros derechos, en el 2020 el PRI y el PAN fuimos los únicos en presentar acciones de inconstitucionalidad por reformas locales en materia electoral que afectaban a partidos y al IEPC, y hoy estamos a favor de la legalidad".

El tema no es en contra del Partido Verde Ecologista de México, sino con que no se cumplió el requisito de elegibilidad con los argumentos, con la legislación y con la jurisprudencia, este asunto es de legalidad y constitucionalidad, no es un acto de violencia política en razón de género, respeto a Aída Guadalupe Jiménez Sesma, pero una cosa es su trabajo político y otra es la legalidad, la que vamos a defender, no se trata de un asunto personal, explicó.

En el IEPC no tuvieron duda de esa situación, se debió revisar este expediente a fondo, por eso hasta ahora lo estamos revisando en los órganos jurisdiccionales y en ese sentido, Gordillo Flecha solicitó se dé vista a la Fiscalía Electoral, porque no se debió aprobar el registro de la candidatura por el principio de representación proporcional por el PVEM.