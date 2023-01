Comerciantes denuncian estafa por parte de la administración de Central de Abasto

Comerciantes de la Central de Abastos de Tuxtla Gutiérrez (CAT) denunciaron estafa por parte de la administración, quien les hace cobros por derechos y no les expide comprobantes, luego los acusa de no pagar y les pretende imponer sanciones, violentando sus derechos, así lo expuso la señora Lucia Romero, un promedio de 54 responsables del área de cocina han sido víctimas.

"Nos ha dado largas, no nos entrega nuestros comprobantes, los pagos son en efectivo, hay testigos de las personas que han entregado sus pagos directamente en la administración, incluso se dieron aportaciones económicas por 24 mil pesos para reparar los daños de la red de drenaje en el área de cocinas pero la atención de las averías no nos sirvió de mucho, siguen los desperfectos, los comprobantes de los pagos no se expiden".

La administración siempre nos ha pedido colaborar con la reparación de los desperfectos pero no hemos sido beneficiados con mejores instalaciones, además, pagamos a la Unión de Bodegueros por el acarreo de basura y mantenimiento, lo que no vemos es que sea rentable, no se traduce en beneficios, añadió en entrevista.





Doña Lucía Romero reiteró que la administración de la Central de Abastos de Tuxtla Gutiérrez sigue sin generar los comprobantes de los gastos y ha generado una inconformidad de prestadores de servicios, a ello, los llamados carretilleros acusaron que la administración ha cobrado cantidades excesivas en multas que van desde los 200 pesos por algunas conductas que no es del agrado de la administración.

Pero el monto va subiendo, quien alega sus derechos no tiene entrada a su centro de trabajo al día siguiente, quien no paga a tiempo la multa ha aumentando el monto, a los taxistas les cobran 200 pesos por pararse en lo que la administración llama sitios prohibidos, la actual administración se ha reelegido muchos años, la encabeza Iván Lazos Castañeda, y en vez de mejorías, no hay dinero en la administración, no hay mejoras en las instalaciones y están deplorables.