Comerciantes informales acusan de insensible a Carlos Morales Vázquez por represión

Hombres y mujeres comerciantes informales acusaron de insensible al presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez, Carlos Orsoe Morales Vázquez y a la síndica, Karla Burguete Torrestiana, a quienes les dieron el voto en las elecciones locales del 1 de julio del 2018, “no nos arrepentimos, pero hoy nos envía fiscales y patrullas para ofrecernos prisión, garrote y desalojo”.

Doña Martha López, dijo en entrevista, que el presidente municipal “primero militante del Partido Revolucionario Institucional, luego del Partido de la Revolución Democrática y ahora del Movimiento de Regeneración Nacional, ha emprendido una campaña de persecución en contra de quienes venden en la vía pública”.

Captura de pantalla

Pidió la intervención de la Comisión Estatal de los Derechos Humano (CEDH) y de los organismos no gubernamentales, para hacer valer sus derechos, porque “Carlos Morales no tiene otra propuesta para el ordenamiento del comercio que no sea la persecución, la violación de los derechos humanos, el despojo de mercancía y la detención arbitraria”.

“En ocasiones nos tenemos que resguardar en el Templo del Señor del Calvario a 300 metros de la Catedral Metropolitana de San Marcos, para protegernos de las agresiones de los inspectores, muchos de los cuales pertenecen al programa federal ‘Jóvenes Construyendo el Futuro’, quienes no tiene ética para hacer su trabajo”.

Narró, acompañada de cientos de comerciantes, que poco más de 200 personas vendedoras y vendedores de frutas, verduras y dulces regionales, se han desempeñado como comerciantes en las calles del primer cuadro de la capital, algunos han sido empadronado por el ayuntamiento, han recibido identificación y delantal, pero ahora “como ya les dimos el voto, no somos útiles, nos persiguen”.

De acuerdo con la vocera de los inconformes, no generan competencia desleal con los comerciantes de los mercados públicos municipales de la capital porque se trata de productos diferentes, nuestras ganancias ahora con la emergencia sanitaria por el coronavirus bajaron en más del 70 por ciento, anteriormente los ingresos variaban de los 80 a los 260 pesos.

Local Fundada la acusación a Carlos Morales: IEPC

Además de la “represión” del ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez a través de los fiscales municipales uniformados, también tenemos la presión del Sistema de Administración Tributaria (SAT) para declaremos nuestros ingresos y paguemos un contador que lleve las cuentas de nuestros ingresos y egresos, añadió.

Lamentablemente, acusó, cuando nos defendemos de las agresiones, cuando evitamos que nos despojen de nuestros productos y respondemos al linchamiento en nuestra contra, nos acusan de violencia y arremete la policía municipal en contra nuestra, violando doblemente o triplemente los derechos humanos.

Puntualizó que “cuando inició el proceso electoral 2017-2018 para las elecciones del 1 de julio del 2018, Carlos Morales recurrió a los ahora comerciantes agredidos, nos pidió su voto y nosotros cansados de las agresiones del PRI, del PAN y del PRD, confiamos el Morena, sin embargo, sigue el acoso en contra de los que vivimos en situación de mayor vulnerabilidad social”.

/BJ