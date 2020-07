Comerciantes informales desafían a la pandemia en Tuxtla Gutiérrez

En la capital de Chiapas, la ciudad que registra el mayor número de casos de coronavirus, con más de 2 mil de los 4 mil 764 registrados hasta este miércoles, el comercio informal desafía a la pandemia, niños, adolescentes, mujeres y hombres, han vuelto a las calles, algunos cubrebocas, otros sin protección, ocupan las banquetas, los accesos a los comercios, la misión es llevar recursos a la casa.

Ante la cercanía de los fiscales de la presidencia municipal de Tuxtla Gutiérrez, los comerciantes informales se posesionan de lugares en la avenida central, primera calle poniente, segunda poniente y tercera principalmente, en el oriente, desde la primera, segunda, tercera y cuarta, principalmente.









Están alertas ante cualquier acción del gobierno municipal que en cualquier momento pueden pedirles que se alejen de las calles céntricas alrededor de los mercados públicos Gustavo Díaz Ordaz y Rafael Pascacio Gamboa, aunque en otros momentos los han despojado de sus mercancías, entre ellos hay adultos mayores, hombres y mujeres.

Muchos salen con temores, por un lado de contagio del Covid-19, o por no lograr las ventas deseadas, mucha gente ha tomado la precaución de no comprar productos en la calle, los elaborados a base de adulcorantes, o porque muchos de los comerciantes no usan protección ante el virus.









Las ventas consisten en productos elaborados a base de harina, frutas, elotes, también hay aseadores de calzado, venta de ropa, aguas frescas, chicles, dulce, cigarros, otros comen en las banquetas lo que han comprado en la calle.

La vuelta del semáforo naranja al rojo en Chiapas para muchos en la capital no ha sido considerado como de alto riesgo, personas caminando sin protección, llevando menores, la cadena de contagio sigue siendo elevada, las unidades médicas siguen recibiendo pacientes, mientras que brigadas médicas recorren colonias en búsqueda de casos.

Falta prevención de la población, si bien el reporte de las autoridades de salud es de 3 mil 227 altas de pacientes que han superado la pandemia, suman 292 pacientes registrados en la institución con atención ambulatoria, pero suman 404 pacientes graves y otros 158 se reportan graves e intubados, cifra que deben ser consideradas por la sociedad para extremar precauciones.