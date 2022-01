Comienza vacunación antiCovid-19 para maestros en Chiapas y municipios

Este miércoles inició la vacunación a los trabajadores de la educación tanto público como privado, se trata del refuerzo para todos, deben exhibir el comprobante de la vacuna CanSino para la aplicación del nuevo biológico, Moderna, nadie debe quedarse sin la aplicación, debido a que de esta manera nos protegemos todos, a la vez, es posible mayor seguridad frente a los grupos con el regreso presencial a las aulas que se dio en mayor proporción a partir del 10 de enero.

El responsable de la Oficina de Actualización e Investigación Educativa del Nivel Medio Superior de la Secretaría de Educación, Arturo Velázquez Chávez, explicó en el Módulo de Vacunación Caña Hueca, en Tuxtla Gutiérrez, que la es en estás lugar pero también en las instalaciones de la Universidad Autónoma de Chiapas, Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas Campus Chiapas del Instituto Tecnológico de Monterrey, en el Plantel 145 del Colegio de Bachilleres de Chiapas y el plantel del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica en el Club Campestre.





Por indicaciones del personal de salud, son los propios maestros que deberán llevar el orden, ingresar el fila y acceso diferente al resto de la población en el caso del Centro Deportivo y Recreativo Caña Hueca, los docentes comprueban su profesión, municipio y zona escolar para la aplicación del refuerzo de la vacuna Moderna.

Si no vienen de ningún centro escolar aunque sean profesores no pasan, algunos se aplicaron la Pfizer, y ellos deberán esperar el refuerzo por las edades correspondientes, los que ya tienen la CanSino van al refuerzo con la Moderna, el llamado es que acudan todos los trabajadores y trabajadoras de la educación porque solo así nos estamos protegiendo de la pandemia del Covid 19.





Si no vienen de ningún centro escolar aunque sean profesores no pasan / Foto: Isaí López | El Heraldo de Chiapas





Dijo tener conocimiento de que es la mayoría de los profesores y profesoras las que se vacunaron con la CanSino, y ahora son los destinatarios de la Moderna, en su momento se tendrá el dato preciso de los que irán a los modos de vacunación para la protección específica de la salud, solo de esta manera estaremos haciendo frente a la pandemia que azota Chiapas desde finales de febrero del 2020.

Velázquez Chávez añadió que no se debe dejar pasar esta oportunidad para la vacunación, tenemos que minimizar la potencia del mal, así estamos cuidando a los educando en las aulas con el regreso presencial, hay que hacerlo, "yo me contagié ya teniendo las dos vacunas de Pfizer y no la pasé tan mal, solo perdí el olor y sabor, además de un decaimiento, si no hubiera sido así, yo ya no estuviera por acá".





Profesores y profesoras las que se vacunaron con la CanSino, y ahora son los destinatarios de la Moderna / Foto: Isaí López | El Heraldo de Chiapas





A partir del 10 de enero a la fecha hay mayor actividad presencial en las aulas, y con la vacunación a los docentes este refuerzo será fundamental para protegernos a todos, principalmente a los niños, niñas, adolescentes y jóvenes, cómo a sus padres también, así que es el momento de unirnos todos por nuestra propia salud, recalcó.

En el Módulo de Vacunación de Caña Hueca se aplica la Pfizer y AstraZeneca, primeras, segunda y tercera dosis a mayores de 60 años, así como a menores de 15 a 17 años, y el acceso es por entrada diferente a la de los docentes, los recibe personal que les explica el procedimiento a seguir, luego de la aplicación del biológico tardan una media hora o más en espera de alguna reacción, llegan también personas con bastón y su acceso es de inmediato.





Vacunación de refuerzo a personal educativo en San Cristóbal





Desde las 8:00 de la mañana de este miércoles dio inicio la aplicación de la vacuna de refuerzo para personal educativo en las instalaciones de la Universidad Intercultural de Chiapas UNICH, en San Cristóbal de Las Casas, ubicada en Corral de Piedra número 2.

Esta campaña estará del 12 al 21 de enero en un horario de 8 de la mañana a las 16:30 horas, los requisitos son: haber transcurrido 6 meses o más de haber recibido la vacuna, en este caso fue Cansino, además deberán presentar la cartilla, comprobante de vacunación o registro de vacunación.





Desde las 8:00 de la mañana dio inicio la aplicación de la vacuna de refuerzo para personal educativo en laUNICH, en San Cristóbal de Las Casas / Foto: Gilberto Morales | El Heraldo de Chiapas





Los módulos para la aplicación de la dosis están ubicados en la Unich, Cobach plantel 11 y teatro de la ciudad "Hermanos Domínguez".

El gobierno de Chiapas y directivos del IMSS anunciaron que en Chiapas se activaron 47 sedes de vacunación en 38 municipios y también se seguirán inmunizando a adultos mayores en primeras y segundas dosis y a mayores de 18 años de edad.

Cabe recordar que en abril del 2021 se vacunaron a 122 mil personas del sector educativo. En esta ocasión serán destinadas 114 mil 240 dosis de la vacuna Moderna para llevarla a todos los distritos de salud.









Desde las 8:00 de la mañana dio inicio la aplicación de la vacuna de refuerzo para personal educativo en laUNICH, en San Cristóbal de Las Casas / Foto: Gilberto Morales | El Heraldo de Chiapas





Cerrados macrocentros de vacunación en Cintalapa





Todo el personal docente que ya se está aplicando la vacuna de reforzamiento y jóvenes de 15 a 17 que a les toca la segunda dosis tiene que buscar otros municipios, porque los puntos de vacunación que se habían habilitado en este valle están cerrados.

No se sabe si fue por falta de biológicos o personal que se optó por cerrar las puertas de estos lugares, y ahora la gente que se quiere vacunar no sabe a dónde ir.





No se sabe si fue por falta de biológicos o personal que se optó por cerrar las puertas de macrocentros en Cintalapa / Foto: Marcos Ramos | El Heraldo de Chiapas





Cabe mencionar que en la última semana de diciembre, la directiva de la expo ganadera le solicitó a a la licenciada Lesvi Maza entregara el inmueble porque según realizarán actividades, por lo que se tuvo que quitar de ahí el macrocentro, y luego lo abrieron en un espacio alterno a la unidad médica #24 del IMSS, pero también ya fue cerrado.

Se sabe que en esta semana aún no hay un lugar para reabrirlo, dado que la expo ya no será prestada para continuar ahí, por lo que a los maestros que ya se aplicaran el refuerzo, los están mandando a la sede más cerca que es Ocozocoautla de Espinoza.





