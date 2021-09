Comisión de atención a feminicidios del Congreso del Estado sin rendir informes

La Comisión Especial para conocer, proponer y dar seguimiento a las Acciones de Procuración de Justicia Vinculadas a los Feminicidios del Congreso del Estado, no ha proporcionado información sobre la situación de los más de 2 mil casos que documentan las organizaciones de la sociedad civil desde el 2012 a la fecha.

Su presidenta la diputada del Partido Revolucionario Institucional, Haydee Ocampo Olvera, el Poder Legislativo concluye funciones el último día de este mes, debido a que toman posesión del cargo quienes ganaron elecciones el 6 de junio pasado.

Se desconoce si la comisión legislativa hará un informe, el número de casos atendidos, sentencias en contra de los responsables de las agresiones contra mujeres, los casos pendientes y los que no reconoce la Fiscalía General del Estado como feminicidio.





Este lunes hubo un evento en el Congreso del Estado sobre la presentación del Libro “Ley General en Materia de Delitos Electorales”, tampoco hubo acceso a los medios de comunicación, las oficinas de los legisladores ya están quedando vacías, reportan policías que trabajan en el recinto legislativo.

“Es que ya se van los diputados”, insisten las y los policías que prestan servicio en ese edificio. “Todos ya están sacando sus pertenencias, pero no hay acceso para nadie, es más no todo el personal está ingresando, tenemos autorización de no dejar pasar a nadie que pregunte por las y los diputados”, añadieron.





Al comunicarse el mismo personal por teléfono a la oficina de la diputada Ocampo Olvera, para solicitar la entrevista, le respondieron que “ya no está atendiendo a nadie”, El Heraldo de Chiapas ha tratado de contactar a los integrantes de esta comisión, pero no ha sido posible. “Es que ya se van”, insisten los policías.

Otros integrantes como los diputados Jorge Jhonattan Molina Morales, que a la vez funge como coordinador de la Junta de Coordinación Política y del grupo parlamentario de Morena, Patricia Ruiz Vilchis de Morena, Rosa Netro Rodríguez de Chiapas Unido, Silvia Torreblanca Alfaro de Encuentro Social, Ricardo Zepeda Gutiérrez de Morena.





Se desconoce si la comisión legislativa hará un informe del número de casos atendidos, sentencias en contra de los responsables de las agresiones contra mujeres





Esta es una de las comisiones a la que la sociedad le exige mucho, así lo ha establecido la Red de Familiares Víctimas de Feminicidio, y la demanda es de resultados, no obstante, a unos días de concluir sus funciones ya nadie se ocupa de esta problemática.