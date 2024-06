Chiapas con diversidad de hongos ¿Cómo identificar los comestibles de los tóxicos?

Tuxtla Gutiérrez.- En Chiapas, a día de hoy existen un total de 250 hongos, siendo 40 de ellos catalogados como comestibles, teniendo una notable diversidad de hongos, especialmente durante la temporada de lluvias. Se pueden encontrar diferentes especies tanto comestibles como tóxicos, señaló el biólogo Manuel Jonapá, jefe del Museo Botánico en Tuxtla Gutiérrez.

El biólogo mencionó que en la capital chiapaneca se pueden encontrar diferentes especies en las áreas boscosas de la región, sin embargo advirtió que en caso de querer adquirir hongos comestibles, lo hagan con las comerciantes que se ubican en los mercados tradicionales, pues corren el riesgo de encontrar hongos no comestibles o incluso venenosos.





“En todo el estado tenemos cerca de doscientos cincuenta hongos con algún uso, de los cuáles cuarenta están ya catalogados como hongos comestibles. Aquí en el centro del estado hay muchos hongos comestibles, basta que nos vayamos al mercado de San Juan o al mercado del centro de Tuxtla para que encontremos las famosas canasteras que son las que vienen trayendo los hongos” señaló el biólogo.

Manuel Jonapá advirtió que a la fecha se tiene registro de nueve hongos tóxicos, de los cuales seis son mortales, además enfatizó que no existe una clave para identificar los hongos tóxicos de los comestibles pues suelen ser muy similares, incluso los hongos de la familia amanita son muy parecidos a los champiñones.





“Hay un dilema entre los hongos comestibles y los hongos tóxicos, los hongos mortales, porque no existe como tal una clave que te defina cuáles son los hongos tóxicos, cuáles son los hongos comestibles, a la fecha se han registrado nueve hongos que son tóxicos y seis que son mortales. La familia amanita son más venenosas que tenemos en el estado y son muy parecidos a un champiñón” dijo el biólogo.

El biólogo señaló que debido a que algunos hongos venenosos pueden parecerse a los comestibles, es recomendable consultar a expertos o guías locales antes de consumir o tocar hongos silvestres.

También señaló que el hábitat también es un factor crucial. Muchos hongos comestibles crecen en suelos ricos en materia orgánica, troncos de árboles en descomposición o áreas boscosas con alta humedad, lo que los hace no tóxicos.





“En Tuxtla Gutiérrez, en la selva baja, todos los hongos que nacen sobre madera no son venenosos, eso no significa que sea rico, que lo puedas comer, puede que sea muy duro, puede que tenga un sabor desagradable, sin embargo no es tóxico” dijo Manuel Jonapá.

Los hongos tóxicos pueden provocar diversas afectaciones, las amanitas que se pueden encontrar en Chiapas tienen sustancias que destruyen el hígado. Así también hizo énfasis en la importancia de en caso de no tener conocimiento sobre hongos, no deben dé aventurarse a buscarlos sin ayuda de expertos.