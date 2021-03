Comorbilidades hacen vulnerables a adultos mayores: Experta

La vacunación para hacer frente a la pandemia del Covid 19 es una luz de esperanza para proteger a la población y la atención prioritaria a las personas adultas mayores se debe al cambio corporal que transcurre a través del tiempo que le generan vulnerabilidad, explicó la doctora Ana María Rosales Vargas, especialista en geriatría del Hospital General "Dr. Jesús Gilberto Gómez Maza".

No podemos generalizar pero sí un porcentaje elevado de las personas adultas mayores suelen presentar comorbilidades y algunos cambios asociados al envejecimiento que generan estados pro inflamatorios, un adulto mayor es mucho más susceptible tanto a contraer Covid 19, necesitar hospitalizaciones y de aumentar la tasa de muertes, expuso.





Local En Chiapas suman 25 nuevos casos positivos de Covid 19





Precisó que 8 de cada 10 muertes asociadas a Covid 19 ocurren en pacientes mayores de 65 años de edad, el riesgo de infectarse es 50 por ciento mayor y el riesgo de necesitar hospitalización es 75 por ciento mayor, cifra preocupante, por ello la estrategia de vacunación se inició en esta población.

Naciones que han alcanzado un alto porcentaje de vacunación han reducido el porcentaje de casos de hospitalización y defunciones, y los pobladores empiezan a retomar sus actividades, la vacunación plantea un escenario real para poder disminuir el contagio, hospitalización y defunciones, añadió.

Rosales Vargas sostiene que la desinformación y los rumores, incluso los mitos que han surgido alrededor de la vacuna, están permeando en la sociedad y están llevando a que mucha gente prefiera no vacunarse, lo que se debe combatir con información verídica.

Las inmunizaciones tienen una historia muy larga, en México el programa de vacunación lleva 30 años siendo anual y la población adulta mayor está dentro de las estrategias prioritarias, sin embargo, el hecho de que estemos frente a una emergencia sanitaria, que se haya requerido una vacuna tan rápida ha generado un sistema de desinformación.





Esta vacuna es gratuita y universal, porque la salud es un derecho humano, no te dejes engañar porque ya hay muchas estafadoras y estafadores. Por ahora, solo están en las instituciones de salud de Gobierno Federal. Recuerda, ¡si avisas a tiempo, salvas tu vida! pic.twitter.com/kAPZ9vjp0v — Rutilio Escandón (@RutilioEscandon) February 26, 2021





En este momento tenemos que saber que la vacunación es una esperanza efectiva para derrotar al Covid 19 y es la única opción terapéutica preventiva para hacerle frente, actualmente existen cuatro metodologías de los prototipos de vacunas que tienen que ver con el sistema en que se obtiene el biológico.

La primera a nivel mundial en la historia de la humanidad es ARN Mensajero Pfizer y Moderna tiene que ver con un componente genético, se ha malinterpretado con que cambia el material genético pero no es posible, una señal genética hace que las células generen anticuerpos protectores, explicó.

Compartió que la segunda metodología es aquella de vectores virales, un virus que no es SARS Cov2, como los adenovirus, son modificados con material propio del SARS Cov2, se infectan y através de la reacción inmunológica son capaces de montar una respuesta de anticuerpos contra el Covid 19; en estas vacunas está la de AstraZeneca y otras.

El hecho de que se hayan producido de forma rápida es por la emergencia sanitaria y del impulso económico de muchos países hacia la ciencia para poder desarrollar estas vacunas, pueden haber reacciones adversas pero ninguna va a exponer a una persona a un riesgo, refirió.





Ana María Rosales Vargas, especialista en geriatría del Hospital General "Dr. Jesús Gilberto Gómez Maza". / Foto: Isaí López | El Heraldo de Chiapas





Recomienda en que caso de cualquier síntoma de Covid 19 hay que acudir de inmediato a los servicios médicos, un avance sustantivo en la contención de la pandemia es la vacunación al personal de salud, lamentablemente se han suscitado muchos mitos en cuanto a que quien ya se contagio es posible que ya no se infecte y eso no es así, prevalecerá el riesgo, incluso aún aplicando la vacuna es necesario mantener la medidas preventivas generales.

Hasta que el 70 por ciento de la población mundial no esté vacunada, no podremos hablar de una inmunidad colectiva, si la población no se vacuna es posible seguir teniendo mutaciones del virus, la vacuna no afecta la fecundidad de las persona, sigue siendo un medicamento, es posible tener reacciones adversas como dolor en el sitio de aplicación, febrícula y estado gripal, apuntó.

Puntualizó que ninguna comorbilidad es contraindicación para la vacuna, ni aunque esté recibiendo quimioterapia, la contraindicación principal es haber sufrido una reacción alérgica grave por una vacuna u otro componente, que se haya transfundido sangre o plaquetas y por hipersensibilidad por esta vacuna.