Compleja la Federación de Chiapas a México: Mario Nandayapa

El investigador de la Universidad Autónoma de Chiapas (UNACH), Mario Artemio Aguilar Nandayapa, sostiene que la federación de Chiapas a México tiene una representación simbólica de alta importancia para la historia nacional, desafortunadamente en el imaginario mexicano no se le reconoce, México se lamenta nunca celebra la anexión de este territorio a la nación.





Te puede interesar: En Frontera Comalapa y Motozintla realizan presentación de libros





Ello porque la frontera sur no existe como tal, no está configurada en el concierto colectivo, ni en los proyectos nacionales, desafortunadamente es una frontera invisible, por ello Chiapas pertenece aún históricamente, social y geográficamente a Guatemala y políticamente pertenece a México, enfatizó.

Comentó que en su proceso histórico han habido conflictos internos, desde el primer momento en que se da la federación de Chiapas a México no fue inmediata, sino producto de un conflicto social muy fuerte, se da la aceptación por Comitán de Domínguez, luego por Ciudad Real (San Cristóbal de Las Casas) pero Tuxtla Gutiérrez y Chiapa de Corzo y otros territorios estaban en contra.

Aguilar Mandayapa explicó que desde el inicio de ese proceso han habido separaciones al interior, por ello entra el papel importante que le corresponde a la región Soconusco que en varias ocasiones ha solicitado ser un estado independiente.

Cuando se da la federación de Chiapas a México, hace 197 años, el 14 de septiembre de 1824, comienza la construcción de la identidad del chiapaneco , no existía el chiapaneco porque Chiapas es producto de dos provincias, al federarse comienza un proceso de construcción de su verdadera identidad, de conformación de esa propiedad que tiene





La federación de Chiapas desde su primer momento no fue simple, sino compleja, porque al interior hubieron impugnaciones, entre ellas la que realizó Joaquín Miguel Gutiérrez: Nandayapa / Foto: Isaí López | El Heraldo de Chiapas





Cuando Manuel velasco Suárez fue gobernador de Chiapas de 1970 a 1976 utilizó el lema que usó era "Chiapas también es México", como un reclamo a la federación de la existencia de este estado y que en muchas ocasiones fue motivo para que el Soconusco insistiera en su separación como estado libre y soberano.

La federación de Chiapas desde su primer momento no fue simple, sino compleja, porque al interior hubieron impugnaciones, entre ellas la que realizó Joaquín Miguel Gutiérrez, al interior del territorio de Chiapas muchos no estaban de acuerdo, además no había un padrón electoral como tal, expuso.

Chiapas comienza a construirse, comienza ahí su identidad del chiapaneco, la cual es reciente porque éramos guatemaltecos, habrá que hacer jun valoración si la federación de Chiapas a México ha sido para bien, habría que verlo desde el aspecto económico, social y cultural, y lo que hemos ganado desde este último es el ente chiapaneco y es un gran aporte, reiteró en escritor.

Sostiene el investigador y escritor que el término adecuado es federación o anexión de Chiapas a México, pero nunca unión, porque se trata de una suma de Chiapas a México, eso es lo que ha aportado una gran riqueza natural de su territorio que ha aprovechado el país.