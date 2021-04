Complica a partidos políticos registrar candidaturas indígenas

El Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC) aprobó los requerimientos de los partidos políticos en el registro de candidaturas para las elecciones locales de 40 diputaciones locales y miembros de 123 ayuntamientos para el 6 de junio, aunque 46 postulaciones no cumplen con el vínculo con los pueblos originarios.

El pasado 13 de abril 251 postulaciones no confirmaban vínculo comunitario, en 72 horas partidos políticos debieron presentar mayores elementos, tras las solventaciones 130 se mantenían sin vínculo comunitario, con las actualizaciones más recientes 46 postulaciones que no cumplen con el vínculo comunitario, son improcedentes y no hay elementos para sustituirlas y se dará vista a la Fiscalía Electoral del Estado, expuso el presidente del consejo general, Oswaldo Chacón Rojas.

Enfatizó que existe inconsistencia para el registro de Ana Karen Ruiz Coutiño, como candidata a diputada local por el principio de representación proporcional por el PRI, al manifestar que cuenta con dos domicilios, uno en Tuxtla Gutiérrez y otro Zamora Pico de Oro en el municipio de Marqués de Comillas, con lo que se declara improcedente el registro.

Expuso que por segunda ocasión se presenta una "afrenta" por este partido político en contra de los pueblos originarios porque en un primer momento el IEPC declaró improcedente la solicitud de registro de María Soledad Sandoval Martínez, candidata a diputada local por el principio de representación proporcional.

Municipios En Oxchuc no han logrado acuerdos para la estabilidad social

Chacón Rojas explicó que todos los partidos que no han cumplido con el registro de candidaturas con el vínculo comunitario indígena, tienen un plazo de 24 horas para las solventaciones definitivas y para ello, al concluir la sesión del pleno del IEPC de manera inmediata habrá reunión de trabajo con los partidos políticos.

En ese sentido, dijo que la posible falsificación de documentos con la intención de acreditar la vinculación de las candidaturas indígenas podría ser elemento constitutivo de delito y por supuesto de investigación por parte de la Fiscalía Electoral.

"La señora Sandoval es una persona honorable, ex diputada federal, buena gestora, lamento que su partido no la haya postulado en el espacio adecuado para cumplir con los requisitos de elegibilidad que exige la ley, hay partidos que sí cumplieron, todos conocemos la ley y se hace para respetar, el voto pasivo debe ser efectivo para los pueblos indígenas", enfatizó la consejera Blanca Estela Parra Chávez. A ello el consejero Guillermo Arturo Rojo Martínez.

El representante del PRI ante el IEPC, José Alberto Gordillo Flecha, dijo que efectivamente "ya no sé qué pensar" para poder lograr el registro de la candidatura de representación proporcional.





Foto: Cortesía | IEPC





El Partido Popular Chiapaneco que solo registro 8 de las 16 candidaturas a diputaciones locales por el principio de representación proporcional, dijo desconocer el procedimiento a seguir para cumplir con la autoadscripción indígena.

A ello, Patricia Carvajal, representante del Partido Encuentro Solidario, dijo que efectivamente es muy complejo cumplir con el registro de candidaturas indígenas que verdaderamente cumplan con el vínculo con los pueblos originarios.

El representante de Morena ante el IEPC, Marco Vinicio Barrera Moguel, asumió que efectivamente ha sido complejo para los partidos cumplir con la legislación electoral para los registros de candidaturas para comprobar el vínculo indígena.





Aprueba el CG decretar un receso en la sesión convocada para esta fecha, se reanudará a las 11 h. de mañana 20 de abril. Se pondrá a consideración el proyecto de acuerdo de verificación del cumplimiento de requerimientos para el registro de candidaturas de partidos y coaliciones. pic.twitter.com/uUOz1YllMj — IEPC Chiapas (@IEPCChiapas) April 20, 2021





Mientras tanto, el representante del PT Mario Cruz Velázquez, pidió apoyarse en los consejos distritales y municipales para resolver la autoadscripción y el vínculo indígena de los candidatos en esos territorios.

Por Nueva Alianza Chiapas, Eloy Muñoz Palacios, dijo que "los partidos tenemos desventaja en relación con los organismos desconcentrados en la verificación de campo para acreditar la calidad indígena de los candidatos".

Finalmente, Mercedes Nolbérida León Hernández, representante de Chiapas Unido, expuso que Elmer Campos Gutiérrez, de Acacoyagua, no presenta desafiliación de su partido para ser candidato a la presidencia municipal por otra fuerza política, en este caso, el Partido Encuentro Solidario, por lo tanto, es improcedente su candidatura y será combatida en los órganos jurisdiccionales.