Complicado realizar la consulta ciudadana en Chilón y Sitalá: IEPC

El mandato del Tribunal Electoral del Estado de Chiapas (TEECH) de realizar consulta ciudadana en los municipios indígenas de Chilón y Sitalá, petición que hicieron desde el 2017, no se ha logrado llevar a cabo para que las comunidades determinen el método de elección de sus autoridades municipales, dijo el presidente del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC), Oswaldo Chacón Rojas.

Dijo en entrevista que desde hace dos años están suspendidos los trabajos para realizar la consulta ciudadana, no la hemos podido llevar a cabo otra vez, tras varios intentos, por falta de condiciones del trabajo de campo que nos permita garantizar el derecho a la consulta indígena.





También puedes leer: ¡Sin acuerdos! En Oxchuc no hay avance para elecciones por usos y costumbres





Hemos pedido reuniones de trabajo con las autoridades municipales de ambos municipios y la Secretaría General de Gobierno, para revisar ese tema, vamos a ver si derivado de esos encuentros se pueden ir generando esas condiciones para el cumplimiento de la sentencia en ambos municipios del norte de Chiapas, insistió en entrevista.





El mandato del TEECH de realizar consulta ciudadana en los municipios indígenas de Chilón y Sitalá, para que las comunidades determinen el método de elección de sus autoridades municipales aún no se ha realizado / Foto: Isaí López | El Heraldo de Chiapas





Chacón Rojas comentó que desde hace dos años no podemos avanzar, en el caso de Chilón tenemos ya un dictamen antropológico por parte del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), pero los trabajos no se han podido materializar, implica trabajo de campo, implica estar en las comunidades, y hasta el momento no se han generado las condiciones para ello y vamos a esperar.

Mientras que en el municipio de Sitalá confiábamos que pudiéramos realizar el estudio antropológico con entrevistas en campo con los antropólogos del INAH, pero tampoco ha sido posible llevarla a cabo, entonces dependemos en el IEPC de que se generen condiciones adecuadas para el cumplimiento de la sentencia y los derechos de los pueblos originarios de estos dos municipios, explicó.

Los trabajos de consulta ciudadana en los municipios indígenas de Chilón y Sitalá, para que las comunidades determinen el método de elección de sus autoridades municipales, depende de las garantías de seguridad por parte de ambos ayuntamientos y parte de la Secretaría general de Gobierno para que el personal del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) recorra las comunidades, insistió.