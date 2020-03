Comuneros de Palente prohíben acceso de turistas a las cascadas de Bascán

San Cristóbal de Las Casas.- Habitantes de la comunidad Roberto Barrios del municipio de Palenque, instalaron desde la mañana de este viernes un bloqueo intermitente, para evitar el acceso y transito a turistas extranjeros a las cascadas y balnearios Bascán, siguiendo los protocolos de la cuarentena emitidas por las autoridades del gobierno del estado y federal.





Impedimos el paso del turismo los cuarenta días que dio el gobierno federal, estatal y municipal, porque no queremos ver a ningún turista en esta zona. Invitamos a nuestros vecinos que no haya paso de turismo, no se permiten migrantes que entran por esta zona, dijo uno de los representantes de la comunidad.





Advierten que de llegar a encontrar a algún visitantes, serán retenidos por las autoridades y condicionarán la liberación en tanto intervengan las autoridades del gobierno, “porque muchos vienen de lugares donde están contaminados, de Mérida Yucatán, y de otros países”.

Por ultimo indicaron que el filtro o revisión lo han establecido en el crucero Chancala-Sapote, Roberto barrio, además uno en el punto de Roberto Barrio.