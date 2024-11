Comunidad cristiana despide a Yuridia, víctima de la violencia que su familia quiso dejar atrás

Miembro del grupo de alabanza de la iglesia presbiteriana Getsemaní, una persona alegre y tranquila, así es como describen a Yuridia, la menor de 16 años que perdió la vida a bordo del colectivo que quedó en medio del fuego cruzado el día de ayer en el bulevar Belisario Domínguez.

En entrevista, Dagoberto López Pérez, miembro de la iglesia Getsemaní, comentó que la menor venía de regreso a su casa junto a su papá y su hermanita. Mientras que otro de los cercanos a la familia mencionó que su hermanita menor fue quien le dijo que se sentara con ellos, pero ella decidió ir detrás del chófer.

"Ellos venían sentados cuando escucharon los balazos, como son de Comalapa ya saben identificarlos y se tiraron pecho a tierra dentro de la combi. La hermanita después fue a ver a Yuri para preguntarle si estaba bien, porque la vio sangrando de los oídos y le dijo: 'Te lastimaron'. Ya fue un enfermero que checó su pulso, pero ya no contaba con signos vitales. La bala le entró en la cabeza y fue rápido su muerte", contó.

Cabe mencionar que Yuridia, junto a su familia, fueron parte de los desplazados que huyeron de la violencia por el crimen organizado en el municipio de Frontera Comalapa. Lamentablemente, la misma violencia fue la que acabó con su vida el día de ayer sobre el bulevar Belisario Domínguez, cuando un enfrentamiento entre hombres armados y elementos policiales se desató en dicho bulevar.

Ante los hechos de violencia, la iglesia Internacional Cristiana Presbiteriana Getsemaní condena los actos de violencia que han sacudido a la entidad, describiendo a Yuridia como un miembro distinguido y fiel servidora de Dios y de esa iglesia.

"Era fiel servidora, una tecladista, pianista y cantante (...) estamos conmovidos, adoloridos porque la noticia apenas llegó anoche y no sabíamos qué había pasado", comentó López Pérez.

Con ello exigen a las autoridades que ya Chiapas le ponga atención especial, asegurando que las palabras de Andrés Manuel López Obrador, ex presidente de la República Mexicana, que en Chiapas no pasa nada, son mentira.

"Están investigando esta situación que está sucediendo en Chiapas, y no nos había llegado, solo se escuchaba en el norte, pero en Chiapas solo se podía respirar aire tranquilo. Hoy ya no, ya no podemos salir de nuestras casas confiados y pensar que vamos a regresar con tranquilidad, siempre ya vamos con temor, ya salimos con miedo y resguardarnos en las noches, porque solamente con necesidades extremas tenemos que salir", dijo el miembro de la iglesia.

Mientras tanto, el pastor de la congregación Jesucristo Puerta de Salvación en Frontera Comalapa hizo un llamado enérgico a la presidenta de la República, la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, para que se atienda el problema de violencia en el Sur.

"Pedimos que voltee al Sur, aquí estamos sufriendo la inseguridad, aquí hay mucha discusión territorial por el crimen organizado, por lo que pedimos que se atienda la situación y procure promover la ley, que tanto los ciudadanos esperamos, la ley de delito de extorsión. Los pedimos los ciudadanos porque ya queremos que se acabe esto", concluyó.

