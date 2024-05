Comunidad LGBTIQ+ Marcha en Tuxtla contra la Homofobia y Transfobia

Un grupo de al menos 50 personas de la comunidad LGBTIQ+, salieron a marchar para conmemorar este 17 de mayo el Día Internacional contra la Homofobia, Transfobia y Bifobia en Tuxtla Gutiérrez, a decir de Carmen Velasco, Coordinadora Estatal de la Red por la Inclusión de la diversidad sexual en Chiapas, mencionó que este día salieron a manifestarse por sus derechos y hacer consciencia a la sociedad en contra de esta comunidad.

La marcha partió de la cancha de San Roque, hacia el Congreso del Estado, donde afuera de ahí realizaron un pronunciamiento, así como la participación del coro LGBTIQ+, con esto mencionó Velasco que dan inaugurado las actividades a realizar hasta concluir el 28 de junio con el mes del orgullo.

"Desafortunadamente, estamos a 2024 y todavía existen crímenes de odio, donde la semana pasada, en Argentina, fueron quemadas 4 mujeres lesbianas, 3 de ellas ya fallecieron, una esta gravemente herida", mencionó la activista.

Asimismo, indicó que hasta el momento no se ha presentado agresiones, dos ocasiones a personas trans, y un transfemonicidio en Tapachula, pero hasta ahora no se tienen más datos concretos de agresiones a la comunidad, pues muchas temen y no denuncian.

Alexa Laparra, una chica trans mencionó que este día salen para mostrar la visibilidad antes la sociedad y buscan la empatía, ya que muchos no la tienen, así también Norma Dilery, conocida como "La Tevea, mencionó que ellas como comunidad trans y sexoservidoras son las más vulnerables, por lo salen a marchar este día.

En su mitin realizado, leyeron un comunicado donde mencionaron que en 2024, la discriminación y violencia hacia personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero, transexuales, travestis, intersexuales y queer (LGBTTTIQ+) persisten en todo el mundo. A pesar de las obligaciones de los Estados de promover y proteger los derechos humanos sin discriminación, millones de estas personas enfrentan marginación, violencia, encarcelamiento e incluso la muerte.

De igual forma mencionaron en el comunicado que para construir una sociedad inclusiva, es esencial implementar políticas públicas que garanticen los derechos de las personas LGBTTTIQ+, capacitar a los servidores públicos y sensibilizar a la sociedad sobre la importancia de la diversidad y la no discriminación.

Actualmente, en 62 países, las relaciones sexuales consentidas entre adultos del mismo sexo son criminalizadas, y 12 de estos países imponen la pena de muerte por ello. Recientemente, se han aprobado leyes que penalizan aún más a este grupo, retrocediendo en sus libertades.

Aunque ha habido avances, como la despenalización de relaciones entre personas del mismo sexo y la aprobación del matrimonio igualitario en varios países, es crucial prevenir y eliminar todas las formas de discriminación y violencia contra las personas LGBTTTIQ+. La sociedad debe cambiar actitudes y cuestionar normas sociales arraigadas, denunciando el odio y la violencia.

En un año electoral como 2024, es vital garantizar que todas las personas, nacidas libres e iguales en dignidad y derechos, puedan participar plenamente en los procesos políticos y electorales, opinando sobre su futuro sin temor a discriminación o violencia.

