Con alianzas buscan empresarios elevar economía en Chiapas

San Cristóbal de Las Casas.- Hacer alianzas con diversas empresas para reactivar la economía en la entidad, trayendo eventos de empresas corporativas, fue lo que consideró Miguel Ángel Corzo Macal, de la Integradora de Servicios Turísticos en Chiapas, pudiera realizarse y elevar la economía en Chiapas para empresarios, y al encontrarse parados a nivel nacional hasta la fecha, es necesario tocar puertas para 2022.

“Por ejemplo Cancún tiene un nuevo impuesto de 26 pesos por noche en un cuarto, que le va permitir ser competitivo, nosotros no tenemos ningún presupuesto, no tenemos ninguna oficina de convenciones local, no tenemos una oficina de mercadotecnia de nuestro destino entonces lo principal es que el sector empresarial se empiece aliar” dijo en entrevista.

Aseguró que Chiapas tiene que competir con destinos fuertes y bien organizados que tienen dinero para la promoción, “ahorita lo que estamos haciendo es generar alianzas con otros destinos para poder tener recursos y de esta manera atraer eventos, en primer inicio hoteleros que tengan recintos, pero creo que en esta alianza debemos sumar al sector comercial, a bares, a diferentes prestadores de servicios de turismo”.





Corzo Macal dijo que se encuentra haciendo una propuesta, una estrategia de cómo recuperar los eventos el cual consiste en tres etapas, “la primera es la generación de más de mil contactos con dueños de eventos que podemos identificarlos para tocar las puertas, la segunda etapa es visitar a esas personas de los eventos al lugar donde radican para hacer la propuesta de San Cristóbal”.

“Y dentro de ese marco celebrar una serie de desayunos para que puedan vincularnos más rápido, porque visitar a cada uno nos llevaría mucho tiempo, para eso necesitamos hacer desayunos en Monterrey, en la Ciudad de México, Guadalajara, principalmente, cada desayuno cuesta entre 800 y 900 pesos por persona, tenemos que ser creativos para ver cómo conseguir los recursos”.

Finalmente, comentó que si no encuentra el apoyo institucional, buscará hacer alianzas con otros destinos “estoy en pláticas con distintos empresarios, estamos viendo la posibilidad cómo hacer en varios destinos, porque si no se trabaja ahora vamos a perder todo el 2022”.