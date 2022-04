Con el fuerte calor y viento, se oferta productos de rápida descomposición

Tuxtla Gutiérrez.- La capital ha alcanzado altas temperaturas, los 40 grados centígrados en algún momento en esta temporada de estiaje predomina los 36 a 38 grados centígrados, sin embargo, en las calles de la ciudad con el fuerte calor y fuertes rachas de vientos predominan la oferta de los alimentos chatarra sin ninguna protección; productos que caducan rápido por las temperaturas, están expuestos al polvo, a la contaminación de partículas que se transportan por el aire, incluso a ser presa del virus del SARS COV2 (COVID 19).

/ Foto: Isaí López | El Heraldo de Chiapas

En las calles de Tuxtla Gutiérrez principalmente en los alrededores de los mercados públicos Gustavo Díaz Ordaz o Juan Sabines o Rafael Pascacio Gamboa es común encontrar elotes hervidos en recipientes sin ninguna medida de protección frente a las altas temperaturas y las partículas, lo mismo que panes elaborados a base de elote, también frutas de la época, ofertados en rajas exhibidas en bolsas sin las medidas de protección frente a la contaminación causada por las altas temperaturas y fuertes vientos.

/ Foto: Isaí López | El Heraldo de Chiapas

A la vez se exhiben panes en canastos de plástico al aire libre no hay mecanismos de seguridad en salud sobre todo por la propagación de la partículas que transportan los fuertes vientos así como el virus del Covid 19, dulces regionales como higo panes a base de panela, los llamados gaznates, nuégados, entre otros más que los fuertes vientos son las altas temperaturas las que ponen en riesgo a los consumidores de estos productos.

/ Foto: Isaí López | El Heraldo de Chiapas

Estos productos son ofertados por los comerciantes informales algunos tienen más privilegios que otros es decir, tienen permiso para vender productos de la región, frutas y dulces de la época, unos cien comerciantes en el primer cuadro de la capital tienen permiso del ayuntamiento, portan gafete de identificación mandil azul, sombrillas azules, mientras que el gran universo de informales superan los 4 mil en la capital, su producto está expuesto a la rápida descomposición por el calor.

/ Foto: Isaí López | El Heraldo de Chiapas

Hay productos elaborados a base de azúcares también una diversidad de dulces que no son embazados o presentados a los consumidores previniendo los riesgos del calor y la contaminación causada por las partículas contaminantes que transportan los vientos, hay productos que presentan poca demanda, precisamente por las altas temperaturas, los productos se mantienen calientes y con ello aumenta el riesgo de enfermedades.

/ Foto: Isaí López | El Heraldo de Chiapas

Comerciantes se cohibieron cuando se les preguntó porque la ausencia de medidas de seguridad en salud en medio del calor y los fuertes vientos del porqué no colocar tapaderas en los recipientes, en los depósitos, la respuesta de algunos fue que si no se muestra la gente no los ve y no los compra, aunque admiten el riesgo por posible daño a la salud debido al calor que se registra en la capital del estado.