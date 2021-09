Con marimba y porras reciben al "Forrest Gump alemán" al llegar a Tuxtla

Tuxtla Gutiérrez. Con música de marimba y la presencia de ciclistas y corredores tuxtlecos, fue recibido esta tarde Jonas Deichmann, el atleta extremo mejor conocido como “el Forest Gump alemán” en el parque deportivo Caña Hueca de la capital chiapaneca.

Luego de llegar al municipio de Ocozocoautla ayer lunes, se trasladó corriendo a esta ciudad, cuyo ingreso fue alrededor de las 13:00 horas por el lado poniente, en la entrada conocida como “La Pochota”.





Unos kilómetros más adelante, descansó en un conocido hotel ubicado entre los bulevares Circuito Las Flores y Belisario Domínguez, donde corredores y ciclistas se reunieron para acompañar a Deichmann en su camino hacia el parque Caña Hueca.

En su camino, sobre el boulevard Belisario Domínguez, estuvo acompañado por los ciclistas y corredores que entonaban música popular mexicana como “Cielito lindo”, así como porras hacia el corredor alemán quien estuvo sonriente en todo momento.





En su camino, sobre el boulevard Belisario Domínguez, estuvo acompañado por los ciclistas y corredores que entonaban música popular mexicana





Al llega a dicho parque, la marimba del Ayuntamiento “Al pie del Cañón” interpretó música chiapaneca y autoridades municipales del Instituto del Deporte de Tuxtla (InDeTux), dieron la bienvenida a Jonas, quien agradeció el recibimiento a los presentes.

¿Por qué recorre el mundo?

“Quería dar la vuelta al mundo desde hace muchos años, es la aventura mayor que existe. Años pasados participé en competencias de records mundiales en bici; luego dije quiero hacer el recorrido en bici o hacer otra cosa y fue así como nació. Ya voy un año de camino, faltan tres meses”.

¿Qué es lo más difícil de este recorrido?

Lo más difícil en México es el calor, principalmente en las cosas de Chiapas y Oaxaca. En Tuxtla está un poco mejor, pero Juchitán y Arriaga es muy difícil correr en el día





Jonas Deichmann, el atleta extremo mejor conocido como "el Forest Gump alemán"





¿Qué le dirías a los corredores que siguen tus pasos y a quienes tienen un sueño pero sienten que no pueden cumplirlos?

Es más fácil estar en la zona de confort, no cambian las cosas, cuando se tiene un sueño grande vale la pena luchar para ello, lo más difícil es dar el primer paso, decidirse; pero si te apasiona podrás hacerlo.

¿Cómo te preparaste para hacer este recorrido?

Toda mi vida es preparación, vivo mi vida en la bici y corriendo así que, de cualquier forma, lo que he entrenado es nadar y correr en las montañas, corrí con llantas de coche detrás, cuatro o cinco meses y listo.

A su cintura, Jonas Deichmann lleva amarrado un carrito con dos ruedas, que generalmente se asegura para una bicicleta. Explicó que en ese carrito lleva básicamente su equipaje, una tienda de acampar, saco de dormir, juegos electrónicos y un poco de ropa.









Asimismo, indicó que descansa bien en las noches y un poco durante el día. Agregó que este recorrido está patrocinado, además de que están en la realización de una película y un libro sobre esta experiencia.

Mencionó que ha tenido la oportunidad de probar la comida mexicana y, en cuanto a tacos, le gusta los de carne asada y los chapulines que degustó en Oaxaca. “Me han comentado sobre la comida de acá, esperemos probar algo en la próxima ciudad”; dijo.

Jonas, luego de muchas selfies, continuó su marcha hacia Chiapa de Corzo, lugar que los chiapanecos esperamos pruebe la bebida zoque por excelencia, el pozol.

Antes de partir de Caña Hueca, dijo “el deporte es un estilo de vida para mí, si no hago deporte en una semana no me siento bien; para mí el deporte es vida”.