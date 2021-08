Conagua pronostica fuertes lluvias en las próximas 48 horas en Chiapas

La zona de baja presión que se ubica a 335 kilómetros del río Suchiate podría meter zonas nubosas que sigan generando lluvias de 75 a 150 milímetros en el Soconusco, diferente a lo que se especifico en el Procedimiento Estatal de Alerta por lluvias (PROCEDA).

Proceda prevé lluvias de 50 a 70 milímetros, pero por la baja presión y que tiene 30 por ciento de probabilidades de intensificarse y convertirse en depresión tropical provocara lluvias más fuertes en las próximas hora, indicó Raúl Meléndez Meza, jefe de monitoreo de riesgo de Protección Civil de Chiapas.





Indicó que las lluvias serán dispersas en las próximas 48 horas y pide a los ciudadanos de la región del Soconusco estar alerta a los anuncios oficiales que se hagan a través de los medios de comunicación.

“Se le pide a la población que están en zona de alto riesgos que tomen sus precesiones, no cruzar los ríos o arroyos, pues las crecidas pueden ser repentinas, no cruzar las calles de la ciudad si el agua no fluye bien en las alcantarillas, evitar transitar bajo las lluvias en las carretera por deslaves y derrumbes”, expresó.





Destacó que a pesar de que en la Costa y Soconusco ha llovido mucho en los últimos días, la Meseta Comiteca es en donde se han registrado las lluvias más fuertes en los últimos días, pero como los ciclones y tormentas no tienen una dirección específica se debe estar atento a su trayectoria.

“Recordemos que Chipas es muy vulnerable a la temporada de ciclones y tormentas tropicales, porque estamos por parte del Atlántico, Mar Caribe, Golfo de México y Pacífico por lo que podrías tener el ingreso directo o indirectamente de lluvias potenciales para Chipas o todo el sureste de México”, abundó.





Aseguró que en has este momento la temporada de lluvias solo a deja daños materiales en lo largo y gancho del territorio chiapaneco y no le costado la vida a nadie, como en otros estados de la República mexicana.

Finalmente, recalcó que todos los días se informa a través del procesa las condiciones de lluvias que se emite a las seis de la mañana y se actualiza a las 15 horas.