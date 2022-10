Representantes de la comunidad Santo Domingo La Cascada presenta al Congreso del Estado acta de asamblea y del cabildo de Honduras de la Sierra, para ratificar su petición de desincorporación del nuevo municipio y plantear su regreso al municipio de origen Siltepec, en la Sierra Madre de Chiapas.

El concejo municipal de Honduras de la Sierra obsequió acta de cabildo en la que aprueba la desincorporación del ejido Santo Domingo la Cascada, de ese nuevo municipio, en septiembre pasado, hizo lo mismo con los ejidos Angel Díaz y Cerro Perote, documentos en manos de los 40 diputados locales para dar seguimiento al proceso legislativo para migrar de Honduras de la Sierra a Siltepec, dicen de dónde no debieron salir.





Manifiestan su deseo de salir de Honduras de la Sierra también los habitantes de Pablo Galeana, ha quedado de manifiesto en el Congreso del Estado y con ello el nuevo municipio Honduras de la Sierra quedaría solamente con tres ejidos, Las Delicias, El Letrero y Honduras de la Sierra.

Fue en el año del 2018 cuando el Congreso del Estado creó el nuevo municipio de Honduras de la Sierra, un territorio que perteneció al municipio de Siltepec, después de un proceso de judicialización, fue hasta el primer trimestre del año 2020 el Congreso del Estado nombró su primera autoridad, un concejo municipal que fue encabezado por el señor Noé Pérez Morales, uno de los gestores de la remunicipalización.





Concejo de Honduras de la Sierra informa el regreso de 4 ejidos a Siltepec, sólo tres se quedan



El rechazo a este nuevo municipio ha sido de manera permanente, su primera elección de ayuntamiento debió ser el 6 de junio del 2021, sin embargo, sus habitantes no lo permitieron, no obstante, ante el reclamo de partidos políticos los tribunales electorales ordenaron realizar elecciones extraordinarias en este territorio el primer domingo de abril del 2022, pero tampoco se llevó a cabo, y por tercera ocasión vuelven a ordenar elecciones para el mismo municipio pero no lo ha convocado el Congreso del Estado y persiste el rechazo a los comicios por parte de las comunidades.





En Honduras de la Sierra no todo está perdido





Ante una eventual separación de los ejidos Santo Domingo la Cascada, Angel Díaz, Serró Perote y Galeana del municipio Honduras de la Sierra, no todo está perdido, los ejidos Las Delicias, El Letrero y Honduras de la Sierra conformarían el nuevo territorio municipal.









Las localidades Llano Grande, Villaflores, Joval, Altamira, Vega I, Vega II, Benito Juárez y La Pinada, pertenecen al ejido Santo Domingo la Cascada, sin embargo, fueron despojados de los derechos agrarios y parcelarios en el 2003, y ahora manifiestan su interés de pertenecer al municipio de Honduras de la Sierra, y no nos queremos mover de ahí, así lo explico Celso Roblero Roblero.

No nos vamos a confrontar, somos de paz, de diálogo ya que los contrarios han generado conflictos como bloqueos de caminos, el impedir el acceso a profesor de preescolar, primaria, telesecundaria, Colegio de Bachilleres de Chiapas, no dejan introducir alimentos el abasto, explicó frente al Congreso del Estado.

Ahí se encontraron con el grupo de Santo Domingo la Cascada que pide su salida de Honduras de la Sierra, mientras que Celso Roblero insiste no caerán en la confrontación, sino que haya una actuación justa desde el Congreso del Estado que será responsable de realizar el procedimiento legislativo para esperar los que quieren separarse y los que se quieren quedar.





Comunidades de Honduras de la Sierra están a favor de mantenerse en el nuevo municipio creado en el 2018 / Foto: Isaí López | El Heraldo de Chiapas





Roblero Roblero no desea confrontación que haya legalidad, quienes se quieran ir del municipio que se vayan, están en sus derechos, pero los que se quieren quedar que sean respetados en todos sus derechos, señalados en la Constitución Política del Estado de Chiapas, en la que se creó en el 2018 el nuevo municipio.

En los ejidos que están a favor hay nombramiento de agentes municipales por parte del Concejo Municipal de Honduras de la Sierra, Helida Pérez, además, en asamblea también nombran a sus representantes, incluyendo los barrios como Llano, Grande, Joval y Villaflores, también las rancherías Vega I, Vega II, Benito Juárez y La Pinada.

La paz, ante todo, no queremos pleitos, queremos un respeto, el derecho de los hijos de ir a las escuelas, para ello esperan una actuación justa del Congreso del Estado, que haga pretende el respeto a los derechos de ambos grupos.