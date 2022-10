Concesionarios piden ser parte de modernización de rutas 1 y 2 en Tuxtla Gutiérrez

Los concesionarios deben estar presentes en el proyecto de modernización del transporte en las rutas 1 y 2, avenida central y boulevares Angel Albino Corzo y Belisario Domínguez, así como calle central y primera poniente, incorporar un autobús implicaría aumentar la capacidad de movilidad de usuarios y quitar cuatro combis y con ello descongestionar las vialidades de vehículos, opina el secretario del Sindicato de la Industria del Transporte en Chiapas, Mario Bustamante Grajales.

Ese trabajo hay que hacerlo, algunos quizás no les va a gustar porque son vehículos muy caros, quien tenga un negocio y quiera dar un mejor servicio a la sociedad tiene que hacer un sacrificio, y en este caso, nosotros somos concesionarios, de la concesión es dueña el Estado y puede hacer lo que a juicio de la autoridad para beneficio social se haga, pero si hay gente que conoce y que puede aportar deben tomarnos en cuenta, ese es el asunto, añadió el empresario transportista.





En un camión no se puede correr, asegura uno de los consecionarios.





En lo particular después de 42 años en el servicio de transporte algo he aprendido y eso quiero ponerlo al servicio de mi comunidad más que de un gobierno, por supuesto que hay gente que caben, aquellos que no quieran caber tendrán que cambiar de oficio, porque ya no se puede seguir maltratando a la sociedad de manera tan brutal como los accidentes en los que se han visto involucradas unidades del transporte público que han dejado muertos y heridos, enfatizó en entrevista.





Bustamante Grajales eso no es nada más culpa del concesionario, tenemos que ser justos, las carreras de las unidades del transporte público son peligrosas, andan sueltas y en un autobús no se puede ir con altas velocidades, hay muchas cosas que hay que analizar, no hay que ir tan lejos, hay que recapacitar, no en aras de resolver una cosa que es necesaria a la carrera y sin la participación del concesionario vaya a ver una equivocación que la va a pagar la sociedad.

Hay quienes venimos empujando que se de un mejor servicio, sobre todo, con unidades grandes, en la cual, se vea reflejado el concesionario porque acá nos vamos a quedar viviendo, sería lamentable que en aras de inventar una solución mágica sea anulado el concesionario chiapaneco, si podemos, hay que engancharse con créditos, para eso está el Estado para un proyecto que sea viable, sustentable y que realmente perdure, no acabar al sector que está bastante colapsado, el autobús debe ser de mayor capacidad para la comodidad del usuario, hay que hacer un estudio de fondo desde la Secretaría de Movilidad y Transporte y darlo a conocer, en varios puntos de la capital hay un gran congestionamiento por la abundancia de combis, cómo alrededor de los mercados públicos, la fuente Diana la Cazadora y otros cruceros, insistió Mario Bustamante.

En dos años que le quedan a este gobierno del estado algo los concesionarios pueden contribuir si creen en el sector transporte, en dos sexenios pasados se improvisaron muchas cosas, ahora hay que ver de quienes es la inversión, si no se transparenta hay muchas cosas que desear, no deseamos que se repita la historia de fracaso como el proyecto del Conejobus, impulsado en el gobierno de Juan José Sabines Guerrero, en el 2008, por ello queremos participar los concesionarios de Chiapas, de Tuxtla Gutiérrez, el nuevo proyecto tiene que justificarse, darse a conocer al pueblo, insistió.





La representante de los socios del Conejobus o Sistema de Transportes Urbanos de Tuxtla Gutiérrez, Alejandra Chagoya Labra, dijo que las rutas 1 y 2 del transporte público en Tuxtla Gutiérrez pertenecen a los socios que en el 2008 constituyeron la sociedad para la confirmación de un nuevo sistema que comenzó a operar en enero del 2010, con autobuses, ahora la Secretaría de Movilidad y Transporte no nos ha incorporado al proyecto de modernización porque nos la quiere quitar, tenemos permiso de ruta, concesiones y placas, que poseemos cómo títulos de propiedad.

Chagoya Labra insistió que es un conflicto que creo la Secretaria de Movilidad y Transporte en conjunto con el Gobierno del Estado, por lo tanto estamos defendiendo nuestros derechos consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado de Chiapas, y de otras leyes, como la Ley de Sociedades Mercantiles.

En lugar de las unidades del Conejobus que dejaron de circular a finales del 2020, en avenida central, boulevard Belisario Domínguez y Angel Albino Corzo circulan combis con el denominado proyecto emergente, en la ruta A y B en la calle central y primera poniente, sin incluir a los que fueron socios del Sistema de Transportes Urbanos de Tuxtla Gutiérrez.