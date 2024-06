Concluye IEPC cómputo de votos de las elecciones locales 2024

Con la presentación del informe sobre los resultados de los cómputos de votos en los Consejos Distritales y Municipales Electorales correspondientes a la elección del pasado domingo 2 de junio, este sábado concluyó la sesión permanente del Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC) de Chiapas, iniciada el martes 4 de junio.

Al reanudarse la sesión, a las 20:00 horas de este sábado 8 de junio, el Secretario Ejecutivo, dio a conocer que concluyeron los cómputos en 120 Consejos Municipales y en 24 Consejos Distritales, lo cual permitió la entrega de un total de 144 constancias de mayoría a las personas que resultaron ganadoras de la elección.





La consejera presidenta provisional del IEPC, María Magdalena Vila Domínguez, agradeció a la ciudadanía que el domingo 2 de junio acudió puntual a su cita con la democracia, celebrando que cada vez son más personas en Chiapas quienes a través de su voto, su voz fue escuchada, lo que permitió que se alcanzara una participación ciudadana de 62.7 por ciento.

De manera especial, reconoció el trabajo y compromiso de las más de 4 mil 500 personas del órgano electoral que trabajaron arduamente para organizar y llevar a cabo la elección, de las y los integrantes de los Consejos Distritales y Municipales que sacaron adelante la elección en la geografía estatal, de las personas Supervisoras y Capacitadoras Asistentes Electorales, sin ellos, subrayó la presidenta del IEPC, esto no hubiera sido posible.

Agradeció también el acompañamiento que brindaron al IEPC las corporaciones encargadas de la seguridad a nivel federal y estatal, para proteger y resguardar la integridad del personal del órgano electoral a cargo de esas actividades, así como de la paquetería electoral.

“Las consejeras y el consejero electorales del IEPC cumplimos con nuestro objetivo y nuestro compromiso institucional, organizamos la elección en Chiapas y coadyuvamos a que la ciudadanía pudiera ejercer en tiempo y forma sus derechos político electorales, pero sabemos que el proceso implica mucho más que nuestro trabajo para que obtengamos los resultados que deseamos, se requiere la participación de las y los ciudadanos y es indispensable la convicción democrática de las y los actores políticos, la civilidad de las fuerzas políticas, simpatizantes y militantes para aceptar los resultados del proceso y no empañar la elección con hechos violentos”, enfatizó la consejera presidenta, que concluyó considerando que “todas y todos tenemos mucho que aprender para no fallarle a la ciudadanía que quiere vivir en paz y que lo demuestra saliendo a votar”.

Respecto a la información proporcionada en la sesión, se precisó sobre los casos de los municipios de San Fernando, Huehuetán y Capitán Luis A. Vidal, donde la paquetería electoral fue quemada en hechos violentos. No obstante, en los dos primeros, las constancias de mayoría pudieron emitirse por la existencia de las actas en poder de las representaciones partidistas y en el PREP. No así en el municipio de Capitán Luis A. Vidal, donde solo se cuenta con dos actas en el PREP y las que tiene en su poder una representación partidista, por lo que el Consejo Municipal, en uso de sus facultades, determinó la no existencia de condiciones para declarar la validez de la elección en ese lugar y por lo tanto no emitió constancia de mayoría.

Reunión de consejo IEPC, Chiapas / Foto: IEPC

También se refirió el hecho de que antes de la jornada electoral, el IEPC determinó no realizar elecciones en los municipios de Pantelhó y Chicomuselo, derivado de los acuerdos A46/INE/CHIS/CD02/31-05-24 y A47/INE/CHIS/CD08/31-05-24, emitidos por el 02 Consejo Distrital y 08 Consejo Distrital, del INE Chiapas, en los que se aprobó dar de baja la totalidad de las casillas en dichas demarcaciones.

Respecto a los números de presidencias municipales alcanzadas por partido político, coalición o candidatura independiente, los datos son los siguientes: Acción Nacional 0; Revolucionario Institucional 4; De la Revolución Democrática 0; Del Trabajo 15; Verde Ecologista de México 27; Movimiento Ciudadano 2; Chiapas Unido 4; MORENA 39; Podemos Mover a Chiapas 5; Popular Chiapaneco 0; Encuentro Solidario Chiapas 0; Redes Sociales Progresistas Chiapas 15; Fuerza por México Chiapas 0; candidatura independiente 1; coalición “Fuerza y Corazón por Chiapas” 4, y la coalición “Seguiremos Haciendo Historia en Chiapas” 4.

Por no existir las condiciones sociales y políticas que garantizaran seguridad en los propios municipios, un total de 17 Consejos Distritales y Municipales se trasladaron a las instalaciones del IEPC en Tuxtla Gutiérrez, donde llevaron a cabo sus sesiones de cómputos: Emiliano Zapata, San Fernando, Ocosingo, Simojovel, Palenque, Rincón Chamula San Pedro, Ixtacomitán, Ostuacán, Cintalapa, Tuzantán, Ángel Albino Corzo, La Grandeza, Montecristo de Guerrero, Capital Luis A. Vidal, Unión Juárez, La Concordia y El Parral.

Durante la sesión estuvieron presentes las consejeras Sofía Martínez De Castro León, Teresa de Jesús Alfonso Medina, Helena Margarita Jiménez Martínez y Gloria Esther Mendoza Ledesma, el consejero Edmundo Henríquez Arellano y las representaciones partidistas acreditadas ante el Consejo General del IEPC, a quienes la consejera presidenta agradeció el trabajo realizado durante todo el proceso.