Condicionan botes de basura públicos

- No tiene mucho que esta colonia entró en el programa de los botes de basura públicos del gobierno; en cada una de las esquinas, colocan dos botes grandes que sirven para desechar la basura; sin embargo, un vecino listo ya hizo de las suyas y le puso candado a los que se encuentran en la esquina de la avenida Roble y Nogal sur; las personas desconocen los motivos de esta acción

Daniel Maza/El Heraldo de Chiapas

Dicen por ahí que nunca falta el que se siente dueño de lo público y esto pasó con algún vecino de la colonia Patria Nueva de Sabines, dicho vencindario apenas fue aprobado para este programa y en menos de cuatro meses ya ocurrió el primer drama con estos botes de basura público. En la esquina con la avenida el roble y Nogal sur, un vecino ya condicionó el material público y es que, sin dar explicaciones le puso candado para que nadie más que el, pueda utilizarlo a placer; los demás se encuentran para el libre uso y es por eso que los lugareños del sitio tienen que caminar un par de cuadras para poder desechar sus desperdicios.

“Creemos que es el vecino que vive enfrente; como las personas empiezan a dejar basura desde la noche anterior, quizá los olores no lo dejan cenar a gusto y es por eso que cierra el sitio para no permitir eso, pero, el problema está en la mañana siguiente cuando no se levanta para abrirlo y tenemos que caminar varias cuadras para dejar nuestra basura; no tenemos la culpa que las autoridades lo hayan dejado ahí, fue cuestión de localización ojalá cambie de parecer” vecino.

El acuerdo vecinal que estaba cuando pusieron los botes públicos fue que las personas debían sacar la basura luego de las 10:00 de la noche, esto para evitar que los botes estuvieran llenos en días inhábiles que no pasará el camión y así no tener olores fétidos en toda la colonia; sin embargo, a mención de algunos cuantos esto no fue cumplido por algunos vecinos de dicha calle por lo cual, desde dia anteriores ya había basura en los contenedores por lo que esto generó molestias ante quizá uno de los habitantes más cercanos a estos botes de basura.

Esta situación se presentó muchísimo tiempo atrás en distintas colonias; las personas más cercanas se sentían dueños de los contenedores; por lo cual, se sabe la situación sobre este tipo de cosas y es que las autoridades fueron claras diciendo que si alguno de los botes está encadenado, cualquier vecino puede romper la cadena o bien darle el pitazo a los uniformados para que ellos vayan personalmente a removerlas y si el vecino molesto, reclama, será acreedor a una multa de salarios mínimos.

FOTOS DANIEL MAZA