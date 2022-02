Conductor de tráiler retenido en Oxchuc se dió a la fuga

Ocosingo. Luego de la retención de 9 trailers en la cabecera municipal de Oxchuc por seguidores de Hugo Gómez Sántiz, quién se autodenomina presidente municipal nombrado por usos y costumbres, uno de los conductores se dio a la fuga junto con el vehículo.

El conductor junto con la unidad dijo que fueron perseguidos por pobladores de Oxchuc durante su fuga y afortunadamente en la comunidad de Tzajala municipio de Ocosingo, fue apoyado por habitantes de esta comunidad donde hasta la tarde de este sábado permanece en la comunidad quién manifiesta que gracias a estos pobladores está a salvo.

También puedes leer: ¡Va de nuevo! Indígenas en Ocosingo bloquean la carretera

"Mi nombre es Juan Bautista conductor de un tráiler que estuve retenido durante 7 días, me di a la fuga porque estaban amenazando la gente que mi carro lo iban a incendiar, por eso me di a la fuga, encendí el motor sin llave y gracias a la gente de aquí de Tzajala me salvaron porque me iban siguiendo gente de Oxchuc, pido a la gente que no pasen en Oxchuc porque están reteniendo más carros", dijo.

Finalmente, dijo que hay más vehículos retenidos en la cabecera municipal de Oxchuc y que hay algunas personas que están en estado de ebriedad y son los que provocan este disturbio.