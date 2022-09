Conductores de colectivos serían afectados con aumento de cuota en rutas de Tuxtla

Los conductores de los colectivos comenzaron a preocuparse luego de que en redes sociales aparecieran denuncias anónimas sobre supuestos incrementos en las cuentas de algunas rutas (Ruta 65, Ruta 31), el problema es que no se aumentan 200 ni 300 sino que subió un total de 500 pasando de 1300 pesos a 1800. Por el momento los conductores no saben de esto y prefieren esperar a que sea oficial, sin embargo, consideran que sería un abuso.

En esta ocasión son los conductores de colectivo quienes se verían agraviados tras el posible abuso de los patrones, pues ya comenzaron a surgir las denuncias anónimas sobre los incrementos, por ahora, los conductores no saben o no quieren hablar del tema pues se concentran en hacer su labor y no dar declaraciones tan altisonantes pues existe el riesgo de perder su trabajo.

También puedes leer: Colectiveros en la mira, les aplican multa por exceso de pasajeros y velocidad

“Ahorita estamos enfocados en manejar bien, en dar un mejor servicio para que la gente ya no nos vea con miedo no sabemos nada del aumento” dijo Emilio Domínguez, chofer ruta 53.





Conductores de colectivos se preocuparon al ver que en redes sociales se denunciara sobre supuestos incrementos en las cuentas de algunas rutas pic.twitter.com/wnftUsqkiB — El Heraldo de Chiapas (@ElHeraldodeChis) September 3, 2022





Cabe señalar que el incremento se empezó a manejar desde el pasado lunes cuando más de 10 mil estudiantes volvieron a clases en la capital chiapaneca pues todas las rutas pasaron llenas en casi dos vueltas, por lo cual comenzó a barajearse la idea y aunque aún no es oficial, algunos conductores confían en que sería un abuso ya que en época de pandemia fueron pocos los que disminuyeron el pago de cuota en apoyo a estos.

Local Transporte público para todos: piden implementar vehículos para discapacitados

“Entiendo a mis compañeros, es mejor no hablar del tema, solo puedo decir que sería injusto y ojalá pensaran un poco más en nosotros, pues en pandemia no bajaron los costos, se mantuvieron y ahí tuvimos que rascarle, mínimo que nos dejen disfrutar un par de meses y que luego se replantee la idea del aumento, es entendible, aún no nos recuperamos de aquella temporada baja” Emilio Ortiz, chofer.

Cabe señalar que en esta situación la secretaria de tránsito del estado no puede intervenir pues los precios son regulados por los concesionarios siendo estos los que deciden cuanto es el costo de la cuenta y cada colectivo, dependiendo la ruta tiene un precio distinto al día.