Personal del plantel 40 del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chiapas en la colonia Las Aguilar, en el norte de Tuxtla Gutiérrez, confirmaron la agresión entre estudiantes de la institución que alberga a 420 estudiantes.

Los hechos se registraron el pasado martes durante el turno vespertino, no fue posible tener comunicación con el director, ni con el Comité de Padres de Familia, sin embargo, algunos administrativos confirmaron el acontecimiento.

El plantel se encuentra en la parte más alta de la ciudad donde termina prácticamente la zona urbana y comienza en bosque del Parque Nacional Cañón del Sumidero, su acceso es por el boulevard Julio Sabines, arriba de la colonia 24 de Junio.





Confirman agresión entre estudiantes del plantel 40 del Cecytech en Tuxtla Gutiérrez y sostienen administrativos que los jóvenes deben portarse bien fuera de casa / Foto: Isaí López | El Heraldo de Chiapas





El personal administrativo del plantel dijo que son pocos los jóvenes de la institución educativa que han tenido que ver con algunas conductas inadecuadas, sin embargo, consideran que deben venir bien educados de casa, los jóvenes a veces no entienden que se tienen que portan bien en la escuela fuera de casa.

El argumento del personal administrativo es que el director se encontraba fuera del plantel realizando gestorías para beneficio del mismo, es de nuevo ingreso en la institución y aún no nos sabemos su nombre pero por ahora no se encuentra y no sabemos si regresará en lo que resta del día.

La intensión de platicar con los directivos era saber las medidas de prevención de la violencia al interior del plantel, así como la posibilidad de implementar en el plantel el programa estatal de prevención de la violencia y participación ciudadana en la que actúan padres, padres, alumnos y directivos de las escuelas.