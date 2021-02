Confirman que este lunes se registró un apagón en Chiapas

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) confirmó que antes del medio día hubo un apagón del servicio eléctrico en varios municipios del estado, sin embargo, se ha restablecido el servicio a los usuarios, sin contabilizar el impacto de los daños causados.

La fuente de la División Sureste de la CFE, no abundó más sobre la interrupción del servicio, el tiempo de duración del mismo, los municipios involucrados y el número de usuarios que fueron afectados, solo señaló que se ha establecido el mismo, que expuso, no fue generalizado en las ciudades.

El diputado local del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Mario Sántiz Gómez, dijo que efectivamente antes del medio día se registró un apagón del servicio eléctrico que tardó varios minutos, lo que interrumpió sus actividades en sus oficinas en Tuxtla Gutiérrez.

Comentó que la sede del Partido Revolucionario Institucional (PRI) se quedó varios minutos sin el servicio eléctrico, lamentablemente no ha respondido la Comisión Federal de Electricidad sobre las causas, el número de los municipios impactados por la interrupción, el número de usuarios afectados, así como las actividades económicas afectadas.

A si ingreso al recinto legislativo en la capital, lamentó este tipo de incidentes que se presentan, y lamentó que la paraestatal no precise las causas, su estrategia para reparar los daños y evitar en el futuro, situación que afecta a la población usuaria en Chiapas.