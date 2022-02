Conflictos internos sin control afectan a empresarios en Altamirano

El presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Tuxtla Gutiérrez, Hugo Armando Porras Pérez, lamentó los hechos de violencia suscitados en el municipio de Altamirano, donde desde el 7 de febrero fueron retenidos seis trabajadores junto con los vehículos de la empresa abarrotera de la capital “La Y Griega”, solicitamos solución inmediata, protección y seguridad, lamentablemente son conflictos políticos que no se han atendido a tiempo y se han dejado crecer, ahora están afectando a la población.

Si son válidas o no las solicitudes que hacen estos grupos sociales, no tengo la información para validarla o desmentirla, pero aducen a expresiones que no conocemos, no estuvimos ahí para escucharlas, pero es algo que se ha hecho costumbre, son problemas que se han dejado de atender y fueron creciendo, añadió el empresario.

La petición del organismo empresarial es que se siga aplicando el estado de derecho en Chiapas, que se garantice la seguridad y la tranquilidad, lamentablemente los problemas de inseguridad no solo se presenten en nuestro estado, hay problemas en otras entidad, queremos garantías, así como se han desocupado muchas propiedades que estaban invadidas por grupos sociales.





Te podría interesar: Defensora de derechos humanos víctima de despido injustificado





Hoy nos preocupa la situación de nuestro socio, “La Y Griega”, sus propietarios vienen desde abajo y ahora tiene dos camiones retenidos, tienen mercancía en su interior y lo más doloroso es que hay seis gentes secuestradas, llevan once días retenidos, entendemos que se tiene que hacer una operación política para salir con el menor daño, pero no compren demos el tiempo de la privasión ilegal de la libertad, expuso Porras Pérez.

No se trata de un particular, si no por un grupo de personas, si sus peticiones están transgrediendo derechos humanos esas peticiones dejan de tener valor por estarlo haciendo de manera delincuencial, Canaco está a favor de la libertad de expresión, de que la gente se manifieste, lamentamos el daño a la sociedad, reiteró.

Mientras tanto, en el municipio de Oxchuc es terrible que ese antagonismo entre hermanos se estén causando daño y afectando a la sociedad, no entendemos el porqué de esos grandes rencores, no es tan comprensible, no se vale la disputa de dos grupos por la presidencia municipal y se están agraviando y afectando a la sociedad, cuando lo más fácil sería ponerse de acuerdo.

El presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Tuxtla Gutiérrez, Hugo Armando Porras Pérez, lamentó los hechos de violencia suscitados en el municipio de Altamirano/ Foto: Cortesía | Canaco

Mientras tanto, cámaras empresariales encabezados por el Consejo Coordinador Empresarial, hicieron público en un manifiesto su inconformidad por la privasión ilegal de la libertad de seis trabajadores y dos camiones en el municipio de Altamirano desde el 7 de febrero de la empresa La Y Griega de la capital del estado, demandando a las autoridades federales y estatales su intervención inmediata.

La exigencia de la iniciativa privada de Chiapas es buscar soluciones prontas, justas, la aplicación irrestricta del Estado de Derecho, se requiere de la actuación urgente, garantizar con acciones contundentes la seguridad y la seguridad de las personas, estamos conscientes de los problemas sociales históricos, pero hemos apoyado la visión de buscar soluciones políticas, exponen en el texto.

Hoy lamentablemente estamos sujetos a algo tan delicado como la privasión ilegal de la libertad de seis personas de una empresa más dos vehículos, y ante este escenario se requiere de una actuación inmediata y efectiva de la ley por parte de quienes tienen la responsbailidad de su aplicación, en tanto nos mantenemos pendientes y en comunicación constante con las autoridades para conocer las estrategias de solución, puntualizan.

En Tuxtla Gutiérrez la empresa no proporcionó información sobre la situación de su personal retenido en Altamirano, junto con dos vehículos, “se avocó a decir que no había el personal indicado para hablar del tema”.