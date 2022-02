Conflictos sociales en Chiapas afectan el turismo: Asociación

La Presidenta de la Asociación Mexicana Agencias de Viajes en Chiapas (AMAC), Maricarmen Ponce Robles, dijo que el mes de diciembre fue un mes bueno para la compra – venta de servicios de turismo de las agencias de viaje de Chiapas, pero a principios de enero los bloqueos, la inseguridad, asaltos y balaceras han impactado en el ánimo de los visitantes, muchos de los turistas que teníamos por operar nos cancelaron.

“Lo que pedimos, lo que exigimos es que por favor se resuelvan los conflictos sociales que enfrenta Chiapas en diversos municipios, que apliquen el Estado de Derecho con toda esa gente que bloquea, que secuestra unidades, que secuestra personas, mercancías, es muy grave y las autoridades tienen que actuar con la mayor responsabilidad”.

“En enero un total de seis camionetas con turistas nacionales e internacionales estuvieron secuestrados en Oxchuc, su respuesta fue yo jamás regreso a Chiapas, gracias a Dios logramos salir, muchas víctimas decían que iban a contar lo que les tocó vivir para que no vengan a correr peligro, hay gente privada de su libertad junto a su tráiler, su camioneta, su mercancía y a los empresarios de turismo y abarroteras nos hemos pronunciado por el Estado de Derecho”.

Lamentablemente los que se manifiestan, los que hacen bloqueos de carreteras, de autopistas, los que retienen personas son intocables, saben que haciendo eso consiguen lo que quieren, esta situación viene de hace muchos años, otro fenómeno que nos impacta es la migración, al no obtener respuesta inmediata para su regularización migratoria los migrantes se manifiestan y generan escenarios que afectan a la imagen de un estado que necesitamos vender, comentó.

La verdad es que si antes de la pandemia del SARS Cov2 (Covid 19), la afluencia turística en Chiapas había bajado muchísimo, con la enfermedad fue peor, después de dos años malos diciembre del 2021 fue mejor pero entrando 2022 se contaminó todo el ambiente y aún así las agencias de viajes y tours operadoras seguimos promocionando al estado.





La Presidenta de la Asociación Mexicana Agencias de Viajes en Chiapas, Maricarmen Ponce Robles, dijo que los bloqueos, la inseguridad, asaltos y balaceras han impactado en el ánimo de los visitantes, muchos de los turistas que teníamos por operar los cancelaron / Foto: Isaí López | El Heraldo de Chiapas





Chiapas es un estado de la república mexicana que tiene todo, recibimos a los visitantes aunque nosotros no llevamos estadísticas de las afluencias, están llegando vía aérea, por tierra y por mar, cuidamos a los visitantes, les garantizamos las medidas de prevención en salud, cuando nos preguntan de las condiciones sociales del estado les tenemos que hablar con la verdad, aunque no los asustamos, expuso.

Nuestras agencias de viajes son seguras, trabajamos con todos en regla, cuidando al visitante, nos puede tocar un bloqueo pero no estamos exponiendo a los visitantes, tenemos una filial en cada estado del país, somos la asociación líder en México, compartimos nuestras bellezas a nivel nacional e internacional y hacemos saber a los visitantes que seguimos en color verde del semáforo de riesgo epidemiológico por la pandemia del Covid 19.

Las agencias de viajes y tours operadoras son las que movemos a toda la cadena productiva, rutas aéreas, transportes, hoteles y restaurantes, y con ello se genera un gran derrama económica, estamos vendiendo servicios más que el año pasado, abundó en entrevista Ponce Robles.

Dijo que el compromiso es seguir promoviendo al estado a pesar de la inseguridad y de los bloqueos, “las 28 agencias de viajes que formamos parte de la asociación somos legales y formales”, con muchos años de servicio, con certificados de calidad, brindamos certeza a la gente que compra servicios.





La Presidenta de la Asociación Mexicana Agencias de Viajes en Chiapas, Maricarmen Ponce Robles, dijo que los bloqueos, la inseguridad, asaltos y balaceras han impactado en el ánimo de los visitantes, muchos de los turistas que teníamos por operar los cancelaron / Foto: Isaí López | El Heraldo de Chiapas





Lamentablemente hay muchas agencias de viajes que no son nuestras socias que no cumplen con muchos requisitos, que realizan malas prácticas, fraudes, brindan mal servicio, hacen quedar mal al turista, los visitantes pierden su dinero porque compran en línea y resulta que la empresa no es real, desaparece su página y su razón social, ofrecen tarifas y paquete muy baratos y el turista no constata la veracidad, cuando quiere viajar resulta que no existe la empresa.

Por ello, recomendamos a los visitantes que para comprar sus servicios constaten la veracidad de las agencias de viajes, que pidan su RFC, su razón social, su ubicación de establecimiento, sus instalaciones y demás, tiene derecho porque es su dinero el que está de por medio, insistió la dirigente empresarial.

El presidente de la Asociación de Hoteles y Moteles del Centro de Chiapas, Manuel Niño Gutiérrez, dijo que el panorama es alentador para el sector turístico debido a la creciente demanda de servicios, ojalá se mantenga la tendencia y la suma de esfuerzos para la promoción del estado, en tanto que el presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados, Guillermo Acero Bustamante, insiste en que la solución de conflictos abonará a la afluencia de visitantes y la captación de más ingresos a la economía estatal.

De acuerdo con la Secretaría de Turismo, en el 2019 la afluencia de visitantes fueron de 7 millones 722 mil 289, en el año 2020 con toda la fuerza de la pandemia 3 millones 314 mil 248, en tanto que para el 2021 ascendió a 6 millones 364 mil 209, los ingresos en el 2019 fueron de 23 mil 908 millones de pesos en el 2019, para el año 2020 los ingresos fueron de 7 mil 637 millones de pesos y en el 2021 de 13 mil 800 millones 21 mil pesos.





La Presidenta de la Asociación Mexicana Agencias de Viajes en Chiapas, Maricarmen Ponce Robles, dijo que los bloqueos, la inseguridad, asaltos y balaceras han impactado en el ánimo de los visitantes, muchos de los turistas que teníamos por operar los cancelaron / Foto: Isaí López | El Heraldo de Chiapas





El año pasado llegaron un millón 075 mil 845 visitantes por aeropuerto en 9 mil 923 vuelos con la conexión de Guatemala, Ciudad de México, Guadalajara, Cancún, Monterrey, Mérida y Tijuana, los productos son diferentes en cada región, arqueología, culturas vivas, arte popular, pueblos mágicos, gastronomía, suman 55 centros ecoturísticos de naturaleza y 103 atractivos.