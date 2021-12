Conflictos sociales que marcaron a Chiapas este 2021, te lo contamos

Chiapas cierra este 2021 con varios conflictos sociales calificados como puntos rojos, en al menos 12 municipios, dos de ellos complejos, sin dejar de lado la crisis humanitaria por la migración en la frontera sur, como el accidente del tráiler el 9 de diciembre que transportaba migrantes, caso no esclarecido y que ha enlutado al mundo, uno de los grandes desafíos para el estado Mexicano.

Prevalecen conflictos sociales en los municipios indígenas de Pantelhó, donde fue desaparecido el ayuntamiento municipal por el Congreso del Estado y el nombramiento de un concejo municipal que no responde a los intereses de todos, familiares siguen reclamando la aparición con vida de 21 personas privadas de su libertad desde el 26 de julio, a manos del grupo de autodefensa denominado El Machete, así lo sindica dona Francisca Fidencia Morales Monterrosa.





Las familias de los 21 desaparecidos no pueden llegar a la cabecera municipal, es imposible recuperar su casa, sus bienes muebles, y demás pertenencias, dicen estar sentenciados por los integrantes del grupo de autodefensa, y no ven cercana la posibilidad de construir la paz, la justicia y la reconciliación, lo primero es la aparición con vida de los suyos: “vivos se los llevaron vivos los queremos”, reitera Morales Monterrosa, mujer de 72 años de edad.

Mientras que en el municipio de Oxchuc, las comunidades no han alcanzado cuerdos para la elección de sus autoridades municipales, que por mandato Constitucional deberían tomar posesión el 1 de enero, en unas horas más, pero no concluyeron su proceso electoral por sistemas normativos internos, dos aspirantes a presidentes municipales se proclaman ganadores y el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana no los reconoce y ahora la solución está en la cancha del Congreso del Estado que debería elegir concejo municipal, advierte el diputado de Morena, Marcelo Toledo Cruz, aunque en el municipio rechazan esta posibilidad.





Dos casos complejos, Pantelhó con la desaparición de 21 personas, así como Oxchuc, que no construye acuerdos para elegir sus autoridades municipales / Foto: Archivo | El Heraldo de Chiapas / Foto: Archivo | El Heraldo de Chiapas





En Altamirano, otro municipio indígena, donde a tan solo 20 días de haber iniciado la nueva autoridad municipal fue disuelta para nombrar un concejo municipal, siguen los conflictos políticos sociales debido al rechazo de los ahora gobernantes contra los ex gobernantes, en las últimas horas se enfrentaron en una comunidad, dejando varios lesionados.

El conflicto entre Chenalhó y Aldama sigue sin solución, el Subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas Rodríguez ha estado en la zona, pero no se ha alcanzado soluciones definitivas, se reclaman todo y de todo, el origen las tierras, a ello se le agrega los desplazado del ejido Puebla en el municipio indígena de Chenalhó y refugiados en San Cristóbal de Las Casas, más los desplazados de Ocosingo, los de Zinacantán, todos indígenas.









Otro caso complejo son los seis municipios donde el 3 de abril deberá haber elecciones extraordinarias, Venustiano Carranza, Siltepec y Honduras de la Sierra donde no hubo elecciones el 6 de junio del 2021 y en El Parral, Emiliano Zapata y Frontera Comalapa, donde sí hubo elecciones pero por violencia se anularon, los concejos municipales nombrados el 30 de septiembre pasado y en funciones desde el 1 de octubre desempeñarán el cargo hasta que asuman las nuevas autoridades el 1 de junio del 2022.





Tras la determinación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que favoreció al estado de Oaxaca por la disputa de tierras entre comunidades de San Miguel y Santa María Chimalapas con una veintena de comunidades del noreste de Cintalapa Chiapas, la situación se ha vuelto tensa en la zona, y el diputado local de Morena, Raúl Eduardo Bonifaz Moedano, ha solicitado al Congreso del Estado crear una comisión que analice, revise y encuentre las soluciones junto con los poderes Ejecutivo y Judicial.





Las familias de los 21 desaparecidos no pueden llegar a la cabecera municipal, es imposible recuperar su casa, sus bienes muebles, y demás pertenencias / Foto: Cuartoscuro





Chiapas despide el 2021 con varios conflictos sociales y recibirá el 2022 en unas horas con conflictos sociales donde la población demanda justicia, paz y seguridad, a ello se le agrega las actividades de conmemoración del 28 aniversario del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), tras el alzamiento armado del 1 de enero de 1994, cuando entró en vigor el Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá.