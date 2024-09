Congreso aprueba la reforma al Poder Judicial dictaminado por el Senado

El pleno de la LXVIII Legislatura del Congreso del Estado aprobó con 32 votos a favor de un total de 40 diputados la mañana de este sábado en sesión secreta, privada y sin transmisión en vivo, el dictamen del Senado de la República sobre la reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para reformar el Poder Judicial Federal.

La sesión debía llevarse a cabo en las instalaciones del Instituto de Administración Pública, y finalmente fue en la Universidad Autónoma de Chiapas, por temor a la protesta de trabajadores del Vigésimo Circuito en Tuxtla Gutiérrez.

La sesión presidida por la diputada del Partido del Trabajo, Sonia Catalina Álvarez, fue muy rápido, en el Centro de Convenciones Manuel Velasco Suárez, de la máxima casa de estudios, cuando los trabajadores del Poder Judicial Federal de Chiapas llegaron al lugar los legisladores ya salían de la sesión, les gritaron de todo y nadie se detuvo, emprendieron la caminata, algunos corriendo.

Trabajadores buscan combatir la reforma / Foto: Isaí López / El Heraldo de Chiapas

El dictamen aprobado por el pleno había sido previamente aprobado por la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales que preside el diputado de Morena, Marcelo Toledo Cruz. Esta es la última convocatoria de los 40 diputados del Congreso del Estado, aunque faltaron 8, terminan periodo Constitucional de tres años este 30 de septiembre, la Comisión Permanente que preside Sonia Catalina Álvarez, entregará el poder a la LXIX Legislatura Local el 1 de octubre en sesión solemne.

En ese sentido, el juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, Eligió Valdenebro Gamboa, hay muchas acciones que se están viendo y se están valorando en la lucha por combatir la reforma, continuar con la protesta, seguimos lucha en un litigio internacional, aunque la Corte Interamericana de Derechos Humanos seguramente nos dará la razón estamos viendo que el gobierno mexicano ha entrado en franca contravención a lo que ha determinado la Suprema Corte de Justicia de la Nación que tiene dos sentencias en contra de la prisión preventiva oficiosa y el gobierno lejos de dar cumplimiento a la sentencia de la Corte Interamericana ha llevado al Congreso de la Unión un proyecto de reforma Constitucional para ampliar más el catálogo de prisión preventiva oficiosa.

Parece ser que estamos llegando a un ultra nacionalismo donde hemos retrocedido 100 años en materia de derechos humanos, se está encerrando el Estado Mexicano para no dar cumplimiento a la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, seguiremos los mecanismos al alcance para combatir esta reforma, apuntó en entrevista.

Los trabajadores nos estamos dividiendo, no estamos todos al mismo tiempo, vamos a continuar hasta donde sea posible y hasta donde la sociedad nos siga posteando el respaldo que hemos tenido en este proceso, estamos trabajando un grupo y otros en la protesta, se han paralizado algunos asuntos pero algunos casos urgentes estamos sacando, la lucha será hasta las últimas consecuencias, esa fue una de nuestras proclamas, tenemos que ser prudentes, no se han suspendido salarios, hay la amenaza pero no sería justo porque el personal sigue trabajando.

