Congreso de Chiapas avala reforma de supremacía constitucional

El Congreso del Estado aprobó este jueves el proyecto de decreto de la Cámara de Diputados por el que se reforma el artículo 107 y se adiciona un quinto párrafo al artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece la improcedencia de amparos y controversias contra reformas a la Constitución, llamada “supremacía constitucional”.

El presidente de la Junta de Coordinación Política, Mario Guillén, explicó que con esta reforma el Poder Judicial Federal queda limitado en los alcances de las resoluciones judiciales que suspendan leyes o actos del Congreso de la Unión y del Ejecutivo Federal.

Local Sheinbaum anuncia estrategia para enfrentar inseguridad en Tapachula

Explicó que se da respuesta al sentimiento de la gente en cuanto a procuración de justicia; hay versiones en donde el poder judicial no es ni pronto ni expedito, no es rápido, no es gratuito, es lento, caro, elitista y un sinfín de sentimientos sociales.

Hoy, añadió en conferencia de prensa, "con la mayoría calificada del Congreso del Estado, logramos 32 votos a favor y cinco en contra para alcanzar la supremacía constitucional, y con esta determinación se espera beneficiar a la gran mayoría ciudadana. Esta decisión es producto del respaldo de 36 millones de mexicanos en las urnas el pasado 2 de junio".

¡Agréganos al WhatsApp y entérate de todas las noticias que pasan en tu Estado y más!

"Hay una gran mayoría ciudadana que espera mejores resultados del Poder Judicial Federal y de todos sus órganos. La reforma judicial va para adelante, pues el Poder Judicial ha sido beneficiado con salarios muy altos, y hoy estamos revisando esa parte; aunque genera molestia, el beneficiario será el pueblo", apuntó Mario Guillén.