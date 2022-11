Congreso de Chiapas invita a participar a la carrera con causa en Tuxtla

Con el objetivo de impulsar el deporte en el estado, el Voluntariado del Congreso de Chiapas realizará el próximo 18 de diciembre a las 7:00 horas la carrera con causa “Corriendo con el Corazón, Regalamos más Sonrisas 5 Km” en Tuxtla Gutiérrez.

El punto de inscripción será en el Hemiciclo del Congreso del Estado ubicado en primera Sur entre Calle Central y primera Oriente sin número, en un horario de 10:00 a 17:00 horas, de lunes a viernes a partir del 23 de noviembre.

Lee también: Con marcha, estudiantes exigen reubicar Universidad para el Bienestar

Los requisitos para participar es una copia del INE y la donación de un juguete con valor no menor a 200 pesos, que no sean pelotas, no bélicos y que no utilicen baterías. Los juguetes que se logren recaudar será para las y los niños de las Casas Hogar del DIF Chiapas.

La entrega de los kits se realizará el sábado 17 de diciembre de 10 a 18 horas en el Parque Caña Hueca, el cual consta de una playera y número de competidor. Las categorías en las que la población podrá participar son infantil, libre, Master, veteranos y discapacitados.

Esta salida tendrá como ruta de salida el Congreso del Estado hacia la segunda Oriente y Avenida Central hasta el Parque 5 de Mayo, posteriormente se retornará hasta la Cabeza Maya hasta llegar a la Calle Central e incorporándose a la primera Avenida Sur y concluir en el Congreso del Estado.





“Corriendo con el Corazón, Regalamos más Sonrisas 5 Km” en #TuxtlaGutiérrez, los requisitos para participar es una copia del INE y la donación de un juguete



Vía: Jhonatan González | El Heraldo de Chiapas pic.twitter.com/K9TFhkLbKS — El Heraldo de Chiapas (@ElHeraldodeChis) November 17, 2022





En este sentido, Paola Villamonte Pérez, presidenta del Voluntariado Con el Corazón del Congreso del Estado de Chiapas señaló que esta actividad deportiva además de buscar ayudar a los sectores vulnerables, también se trata de ser inclusiva, para ello habrá una categoría para cada una de las personas.

“Con estas fechas decembrinas nos toca apoyar a las familias más vulnerables, así como a los niños que son de escasos recursos y por eso nos coordinamos todo el voluntariado para que mediante esta carrera con causa regalemos una sonrisa”.