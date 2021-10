Congreso debe convocar elecciones extraordinarias a municipios en Chiapas: abogado

El Congreso del Estado debería convocar a elecciones extraordinarias en los municipios de El Parral, Emiliano Zapata y Frontera Comalapa, donde se anularon las elecciones del 6 de junio, y en Venustiano Carranza, Siltepec y Honduras de la Sierra, donde no se realizaron comicios por falta de garantías, debido a que los Concejos Municipales nombrados por la pasada legislatura no responden a los intereses de la sociedad, opinó el abogado José Manuel Blanco Urbina.

El presidente de la asociación civil Comisión de los Derechos Humanos de Chiapas y especialista en materia electoral, enfatizó se justifica la inconformidad de grupos de esos municipios porque el Congreso del Estado y el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC) debieron garantizarles sus derechos al ejercicio del sufragio para la elección de sus autoridades municipales.





“Lo que procede es que se convoque a elecciones extraordinarias, los votantes de esos municipios tiene el derecho de elegir a sus autoridades municipales mediante el voto popular, así debió actuar el Congreso del Estado, lamentablemente la Comisión Permanente de la LXVII Legislatura actuó sin tomar en cuenta los derechos de la población, además, no justifica su argumento de que no hay condiciones para realizar elecciones extraordinarias”.

Argumento: “Si no hay condiciones para celebrar elecciones extraordinarias, eso no es culpa de los habitantes de esos municipios, hay que crearlas, hay que generarlas, y de eso es responsabilidad el Estado Mexicano, tiene que aplicar la ley, el Estado de Derecho, no utilizar, ni recurrir a pretextos”.





Blanco Urbina mencionó que los inconformes tienen que dar seguimiento a la impugnación que han presentado ante el Tribunal Electoral del Estado de Chiapas (TEECH) y por supuesto que también el Órgano Público Local Electoral (OPLE) debe dar seguimiento ante el órgano jurisdiccional para atender en su justa dimensión la exigencia y el justo reclamo de los grupos en contra de la integración de los Concejos Municipales.

Subrayó que la democracia tiene sus costos, por ello hay que respetar la legalidad, los derechos, los concejos municipales son integrados por personas ya conocidas, pero no conocidas porque son buenas, son partes de las mafias municipales de esos municipios, de ahí la protesta y tienen que atenderlas porque si no se van a generar problemas graves que podrían dar paso a la creación de otros grupos armados, la atención tiene que ser con prontitud.

La Ley es muy fría, no solo hay que aplicarla, si no hay que hacer justicia, muchas veces aplicar la lay genera problemas, pero hay que actuar con justicia, si la gente está en contra de esa decisión es porque también hay legalidad en la designación, sobre todo, por un Congreso del Estado que ya se iba, lo hizo a unas horas, porque no consultó al pueblo, porque no escuchó a la sociedad y ahora hay que corregir esa decisión, puntualizó.