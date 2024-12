Congreso de Chiapas nombra a José Aguilar Meza como Auditor Superior del Estado

El Congreso del Estado designó este jueves por unanimidad al Auditor Superior del Estado de Chiapas, José Antonio Aguilar Meza, político originario de Comitán de Domínguez, en sesión ordinaria presidida por el diputado local Luis Ignacio Avendaño Bermúdez.

La designación fue el segundo punto de la orden del día de la sesión del pleno de la LXIX Legislatura Local. Tras la propuesta leída por la secretaría de la mesa directiva, no hubo objeciones, sino respaldo. El servidor público durará en el cargo ocho años.

A partir de este 5 de diciembre de 2024, Aguilar Meza, por decisión del Congreso del Estado de Chiapas, es el responsable de la fiscalización de los recursos públicos federales, estatales y municipales de todas las instituciones públicas y de los organismos autónomos.

El punto 2 de la orden del día: "Lectura, discusión y votación del dictamen que presenta la Comisión de Vigilancia, Anticorrupción, Transparencia e Información Pública, relativo a la terna de candidatos para designar al Auditor Superior del Estado".

José Antonio Aguilar Meza, político originario de Comitán de Domínguez / Foto: Isaí López / El Heraldo de Chiapas

El nuevo funcionario público, José Antonio Aguilar Meza, es contador público de profesión, maestro y doctor en administración. Fue delegado de Contraloría en 2001, Tesorero de 2002 a 2004, presidente municipal de Comitán de Domínguez de 2011 a 2012, director del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica en 2013, director general del Colegio de Bachilleres de Chiapas de 2014 a 2016, y diputado local del 1 de octubre de 2021 al 30 de septiembre de 2024.

Es militante del Partido Verde Ecologista de México, fuerza política por la que fue diputado local en la pasada legislatura local y, a partir de este día, es el responsable de la vigilancia del orden y destino de los recursos públicos que se ejercen en Chiapas.

José Luis Vilchis y Julio Gómez fueron los otros aspirantes a titular de la Auditoría Superior del Estado, y llegaron ante un abarrotado salón de sesión del Congreso del Estado, acompañados por seguidores de José Antonio Aguilar Meza, con quien muchos se tomaron fotografías, incluyendo diputados y diputadas.

Hay que transformar la institución: José Antonio Aguilar Meza

José Antonio Aguilar Meza, nuevo Auditor Superior del Estado, se comprometió a transparentar el uso de los recursos públicos y a transformar la Auditoría Superior del Estado (ASE). "Los chiapanecos exigen cero impunidad y que se conozca cómo se gasta el dinero público", señaló tras rendir protesta en el Congreso del Estado con 38 votos a favor.

Aguilar Meza destacó que, junto al futuro gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, se enfocarán en la modernización de la institución utilizando herramientas digitales. Aseguró que abrirán la ASE a la ciudadanía y realizarán un análisis exhaustivo de los expedientes y el personal para identificar posibles omisiones en la fiscalización.

Con más de 25 años de experiencia en el sector público, Aguilar Meza recalcó que no habrá tolerancia para quienes no rindan cuentas, y que aquellos que no lo hagan se enfrentarán a los tribunales. "Cero impunidad es el mandato del Congreso", concluyó.

