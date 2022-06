Congreso del Estado debe cumplir con agenda legislativa: Rubén Zuarth

La LXVIII Legislatura del Congreso del Estado está obligada a abordar todos los temas que estableció en la agenda Legislatura 2021-2024, en once ejes temáticos, aunque podría tratar otros que no incluyeron, no deberá de atender los que estableció como prioridad, sostuvo el diputado local Rubén Antonio Zuarth E5squinca, miembro de la Junta de Coordinación Política.

Los temas a abordar son: gobernabilidad y democracia, infraestructura, educación, ciencia, cultura, juventud, salud, desarrollo económico, equidad social, perspectiva de género, protección a los derechos humanos y grupos vulnerables, rendición de cuentas, buen gobierno, transparencia, impulso al sector pesquero, forestal, agropecuario, seguridad pública y justicia, expuso el legislador.

Asimismo, la actualización de la Ley de Desarrollo Constitucional en Materia de Gobierno y Administración Municipal, Ley Orgánica del Congreso del Estado, el derecho a la información, la rendición de cuentas, información parlamentaria, información presupuestal y administrativa, informe sobre los legisladores y servidores públicos, información histórica, datos abiertos, accesibilidad, difusión parlamentaria y conflictos de intereses, la apertura institucional y la participación de la sociedad.

Se plantea reformas a la Constitución Política del Estado de Chiapas, revisión de las cuentas públicas, la armonización de la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la justicia con perspectiva de género, fortalecimiento de la cafeticultura, apoyar a las micros, pequeñas y medianas empresas, mejorar los sistemas de seguridad, la educación, el fortalecimiento de la cultura, la salud y el bienestar, además de la responsabilidad ambiental sustentable, los derechos humanos y la atención a grupos vulnerables.

A juicio de Zuarth Esquinca ninguno de los temas propuestos se de deben obviar, la sociedad deberá contestar los resultados en materia legislativa y comprobar su eficacia, sin duda que tiene que ser muy exigente el pueblo en la respuesta que deberá haber por parte del Congreso del Estado, no solo de uno, sino de los 40 diputados, no solo de una, sino de las 42 comisiones legislativas.