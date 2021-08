Congreso del Estado en Chiapas concluye funciones el ultimo día de septiembre

La LXVII Legislatura del Congreso del Estado que asumió el cargo el 1 de octubre del 2018 concluye funciones constitucionales el ultimo día de septiembre de este año, de las 40 diputaciones locales, 5 dejaron el cargo para convertirse en diputados federales, 3 por la vía de representación proporcional y 2 de mayoría relativa, en las elecciones del 6 de junio, y 1 dejó el cargo para buscar la presidencia municipal de La Concordia.





El 25 de agosto la Comisión Permanente que preside el diputado del PT, José Octavio García Macías, aprobó la licencia a Valeria Santiago Barrientos, del Partido Verde Ecologista de México, a la vez, presidenta estatal de ese partido político, y a Olga Luz Espinosa Morales, del Partido de la Revolución Democrática, para convertirse en diputadas federales por el principio de mayoría relativa.

Por otra parte, la misma comisión legislativa aprobó el 18 de agosto licencia Adriana Bustamante Castellanos, diputada federal por el X distrito de Tuxtla Gutiérrez, y Mayra Alicia Mendoza Álvarez, del partido Movimiento de Regeneración Nacional, en tanto que desde el inicio del proceso electoral Juan Pablo Montes de Oca Avendaño, también dejó la diputación para ser el diputado federal en el distrito electoral 10 con cabecera en Villaflores.





El 25 de agosto la Comisión Permanente que preside el diputado del PT, José Octavio García Macías, aprobó la licencia a Valeria Santiago Barrientos.





El diputado local que el 1 de octubre del 2018 asumió el cargo por el Partido Chiapas Unido, Miguel Ángel Córdova Ochoa, dejó el cargo antes de las campañas que se desarrollaron del 4 de mayo al 2 de junio para ser candidato del Partido Encuentro Solidario a la presidencia municipal de La Concordia, a quien le favoreció el resultado de la elección del 6 de junio y tiene en su poder la constancia de mayoría entregada por el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC).

Aben Amar Rabanales Guzmán, Premio Estatal de la Juventud 2010, acusó al Congreso del Estado por convertirse con sus 40 diputados locales en un desfile de discursos vacíos, donde no hay debate, dónde no hay crítica, donde no se contrastan ideas y por el contrario, si se descalifica a las personas por lo que son y por lo que visten, y eso es muy preocupante porque la calidad del debate público no se está elevando.





La Mesa Directiva será la responsable de entregar la estafeta del Congreso del Estado a la LXVIII Legislatura el 1 de octubre. / Foto: Isaí López | El Heraldo de Chiapas





Antes de dejar el cargo de diputada local para convertirse en diputada federal, Adriana Bustamante Grajales, acusó al presidente de la Mesa Directiva, José Octavio García Macías, de engavetar muchas iniciativas de ley, proyectos de reformas y de decretos, además de la falta de acuerdos con las y los diputados locales.

Juan Salvador Camacho Velasco, dejó la diputación en el Congreso del Estado, para buscar la presidencia municipal de San Cristóbal de Las Casas, municipio por el que llegó como diputado local en el 2018, aunque el pasado 6 de junio no le favorecieron los resultados de las elecciones, impugnó la contendienda respaldado por Morena y el Tribunal Electoral del Estado anuló esa elección.





Por otra parte, la misma comisión legislativa aprobó el 18 de agosto licencia Adriana Bustamante Castellanos.





El diputado local Marcelo Toledo Cruz, del distrito electoral local II de Tuxtla Gutiérrez, también dejó diputación, participó en el proceso interno de Morena para la elección del candidato a la presidencia municipal de la capital pero no fue ungido y fue inscrito como próximo diputado local por la vía de la representación proporcional.

La diputada local Aída Guadalupe Jiménez Sesma, llegó postulada por el PRI en los comicios del 2018 por la vía de la representación proporcional, y para este proceso electoral local ordinario 2021, también fue inscrita en la misma vía plurinominal pero ahora por el Partido Verde Ecologista de México.

La Mesa Directiva será la responsable de entregar la estafeta del Congreso del Estado a la LXVIII Legislatura el 1 de octubre de este año, sin embargo, en la sede del Poder Legislativo siguen las acusaciones de ineptitud e inexperiencia en contra de la Junta de Coordinación Política a cargo del diputado Jorge Jhonattan Molina Morales, de Morena y de arrogancia en contra de la Mesa Directiva.