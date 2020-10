Congreso del Estado nombra nueva mesa directiva

La tarde de este jueves LXVII legislatura del Congreso del Estado, instaló de periodo ordinario de sesiones correspondiente al tercer año de ejercicio constitucional, debido a la suspensión de actividades de los tres poderes del estado por la pandemia del SARS Cov2 (Covid 19), celebrarán sesiones presenciales en sana distancia, sin público y con protocolo de seguridad en salud, así como virtuales.

De un total de 40 diputados, fue designado con 34 votos a favor al diputado José Octavio García Macías, del Partido del Trabajo, presidente de la mesa directiva para el tercer año de ejercicio constitucional que concluirá el 30 de septiembre del 2021, en sustitución de Rosa Elizabeth Bonilla Hidalgo, del mismo partido político, y ratificó al diputado Marcelo Toledo Cruz, del Movimiento de Regeneración Nacional, presidente de la Junta de Coordinación Política.





Foto: Isaí López | El Heraldo de Chiapas





Fueron electas vicepresidentas, las diputadas Tania Guadalupe Martínez Forsland y Haydee Ocampo Olvera; secretarias, Mayra Alicia Mendoza Alvares y Cinthya Vianney Reyes Sumuano; prosecretaria María Obdulia Megchún López y prosecretario Omar Molina Zenteno.

Bonilla Hidalgo, se menciona como posible candidata a la presidencia municipal de Comitán de Domínguez, mientras que, a Marcelo Toledo, posible contendiente a la presidencia municipal de Tuxtla Gutiérrez, para las elecciones locales del 6 de junio del 2021, y tendrían que solicitar licencia hasta el 6 de febrero del próximo año.

Ambos legisladores son integrantes de la coalición política “Juntos Haremos Historia”, integrada por el PT, Encuentro Social y Morena, que suman 21 de los 40 diputados locales, la continuidad de Marcelo Toledo en el cargo desde el 1 de octubre del 2018 está permitido en la Ley Orgánica.

La actual legislatura concluirá funciones constitucionales el último día del mes de septiembre del 2021, el 1 de octubre deberán tomar posesión los diputados y las diputadas que serán electos en los comicios del primer domingo de junio del próximo año.





El 18 de marzo pasado ante la contingencia sanitaria y para preservar la salud de las y los trabajadores del Congreso del Estado y sus familias, debido a la pandemia del Covid 19, la Comisión Permanente aprobó suspender actividades administrativas y un receso legislativo a partir del lunes 23 de marzo del 2020 hasta que las condiciones emitidas por las autoridades sanitarias sean las óptimas para reanudar las actividades normales.

No asistieron el diputado Miguel Ángel Córdova Ochoa, de Chiapas Unido, representante del distrito electoral XVII con cabecera en Motozintla; Nairobi Ojeda Arellano, plurinominal del Partido del Trabajo; Cinthya Vianney Reyes Sumuano, de Encuentro Social, representante del XIX distrito electoral con sede en Tapachula.

Durante el desarrollo de la sesión trasmitida por redes sociales se guardó un minuto de silencio por el deceso de 558 personas a causa de la pandemia, reportadas por la secretaría de Salud, en la que se clausuró los trabajos de la Comisión Permanente y la presidenta saliente entregó informe de actividades al entrante.

José Octavio García Macías, es presidente de la Comisión de Justicia y de Desarrollo Pecuario, forma parte de las comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales, Trabajo y Previsión Social, Pesca y Acuacultura, Vigilancia, Desarrollo Rural, Ciencia y Tecnología, Seguridad Pública, Vivienda y Postulación de la Medalla Rosario Castellanos.